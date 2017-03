AVISO: 7. April Pressekonferenz zur Präsentation der neuen telefonischen Gesundheitsberatung

Wien (OTS) - Am Weltgesundheitstag, dem 7. April 2017, startet die Pilotphase der telefonischen Gesundheitsberatung in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg.

Unter der neuen Telefonnummer, die am 7. April im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert wird, erhalten Anruferinnen und Anrufer an 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr Antworten bei gesundheitlichen Anliegen. Mit diesem Gesundheitsreformprojekt folgt Österreich dem internationalen Trend telefonischer Gesundheitsservices und setzt einen weiteren Schritt zur besseren Versorgung der Österreicherinnen und Österreicher.

Ihre Gesprächspartnerinnen sind:

Pamela Rendi-Wagner, Bundesministerin für Gesundheit und Frauen

Sandra Frauenberger, Stadträtin für Soziales, Gesundheit und Frauen

Ingrid Reischl, Obfrau der Wiener Gebietskrankenkasse

Volker Schörghofer, stv. Generaldirektor des Hauptverbands der österreichischen Sozialversicherungsträger





Foto- und Drehmöglichkeiten in den Räumlichkeiten der Gesundheitsberatung Wien gibt es bereits am 6. April zwischen 10 und 12 Uhr in der Vorgartenstraße 206 c, 1020 Wien, 1. Stock (Beschilderung: Vienna Communications/Fonds Soziales Wien). Sperrfrist: 7.April, 11:00 Uhr.

Pressekonferenz Telefonische Gesundheitsberatung

Datum: 07.04.2017, 11:00 Uhr

Ort: Pressezentrum, 5. Stock

Stubenring 1, 1010 Wien, Österreich

