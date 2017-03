Aviso: Caritas sucht leistbaren Wohnraum für armutsbetroffene Menschen

Wien (OTS) - Die Mieten sind in Österreich laut Statistik Austria im Jahr 2016 im Vergleich zum Jahr davor um 3,1 Prozent gestiegen. Vor allem für armutsbetroffene Menschen stellen steigende Mietpreise eine enorme Herausforderung dar. 69 Prozent der Betroffenen müssen mittlerweile über ein Viertel ihres gesamten Einkommens für Wohnen ausgeben. „Wohnen ist die zweite Haut des Menschen. Doch angesichts steigender Mieten sehen wir, dass sich zunehmend mehr Menschen ihre Wohnung nicht mehr leisten können. Und bereits mehr als ein Drittel der KlientInnen, die sich wegen Wohnproblemen erstmals an die Caritas wenden, ist heute unter 30 Jahre alt“, betont Klaus Schwertner im Vorfeld eines Pressetermins am Mittwoch.



Diese Situation veranlasst die Caritas der Erzdiözese Wien nun zu einem öffentlichen Aufruf an Wohnungsbesitzer, ihren Leerstand zu vermieten und an Genossenschaften, mehr leistbaren Wohnraum für armutsbetroffene Menschen zur Verfügung zu stellen.



Zu dem Termin am Mittwoch, bei dem auch wohnungslose Jugendliche sowie ein ehemals von Wohnungslosigkeit Betroffener anwesend sind, sind VertreterInnen der Medien sehr herzlich eingeladen





Wann: Mittwoch, 5. April, 11:00 Uhr

Wo: „JUCA“ – Haus für junge Erwachsene

Römergasse 64-66, 1160 Wien



Mit:

Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien

BewohnerInnen des JUCA und ein ehemals wohnungsloser Klient











Martin Schenk, Sozialexperte der Diakonie:



Datum: 05.04.2017, 11:00 - 12:00 Uhr

Ort: Juca - Haus für junge Erwachsene

Römergasse 64-66, 1160 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Martin Gantner, Sprecher Caritas Erzdiözese Wien

Tel.: 0664/889 52 760

E-Mail: martin.gantner @ caritas-wien.at