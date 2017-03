ARBÖ: strikt gegen Gebührenerhöhung für P&R Parkplätze

Die geplante Erhöhung für P&R Parkplätze um 177% ist für den ARBÖ inakzeptabel. Bestraft werden durch diese Maßnahme einmal mehr die Pendler.

Wien (OTS) - Zwar spricht sich der ARBÖ nicht grundsätzlich gegen eine Tarifanpassung aus, allerdings nicht in der vorgeschlagenen Höhe, wie ARBÖ Präsident Manfred Gruber ausführt:“ Diese Erhöhung ist in keinster Weise zu rechtfertigen und auch keine nachhaltige Lösung um das Parkproblem in der Stadt Salzburg zu lösen. Die wenigsten Park and Ride Benutzer werden diese plötzliche und nicht nachvollziehbare Steigerung auf EUR 250,00 Jahresgebühr akzeptieren.“

Abgesehen davon startet die Diskussion um die Erhöhung der P&R Parkplätze zum schlechtesten Zeitpunkt. Gruber weiter:“ Zuerst wird die Erweiterung der Kurzparkzonen beschlossen und im gleichen Atemzug die Erhöhung der P&R Parkplätze angedacht. Man muss sich daher fragen, ob die Stadtpolitiker sich der Konsequenzen für Pendler bewusst sind.“

Abgesehen von der zusätzlichen Belastung der Pendler werden auch die Wirtschaftstreibenden in Salzburg mit den derzeitigen Plänen gegen Autofahrer unstimmig sein, da sich die Möglichkeit abzeichnet, dass Konsumenten dort vermehrt einkaufen werden, wo sie kostenlos parken können.

