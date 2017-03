„Bürgeranwalt“ am 1. April: Tierschutz – Kritik an Anbindehaltung

Außerdem: Nachgefragt – Gangbetten im Spital

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 1. April 2017, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Fälle:

Tierschutz – Kritik an Anbindehaltung

Kritik übt Volksanwalt Dr. Günther Kräuter an der Novelle zum Tierschutzgesetz: Im Stall angebundene Rinder müssen danach zwar an mindestens 90 Tagen im Jahr Auslauf haben, gleichzeitig gibt es aber weitreichende Ausnahmen von dieser Vorschrift. Mit Volksanwalt Kräuter diskutiert der Präsident der Salzburger Landwirtschaftskammer und ÖVP-Tierschutz-Sprecher Franz Essl.

Nachgefragt: Gangbetten im Spital

Vor einigen Wochen gab es große mediale Aufregung über Krankenhauspatientinnen und -patienten, die die Nächte am Gang verbringen mussten. „Bürgeranwalt“ berichtete über konkrete Fälle und Volksanwalt Dr. Günther Kräuter ortete einen Fehler im Gesundheitssystem. Hat es seither Verbesserungen gegeben? Im Studio zu Gast ist der Leiter des Health Care Managements im Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV), Dr. Michael Binder.

Streit um Apotheken-Umbau

Seit Jahren liegt der Inhaber einer Apotheke in Wien im Clinch mit seinem „Hausherrn“. Dieser verzögere wichtige Umbauarbeiten, unter anderem auch den Bau eines barrierefreien Zugangs, behauptet der Apotheker. Der Vermieter bestreitet alle Vorwürfe und sieht sich selbst als Opfer.

