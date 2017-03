Das große Osterprogramm auf Bibel TV

Im Mittelpunkt stehen Filme über die Geschichte Jesu von Nazareth, Andachten zum Osterfest sowie Konzerte von Bach und Brahms

Jesus ist die zentrale Figur im christlichen Osterfest. Alle Glaubensrichtungen der christlichen Kirche feiern zu Ostern - mit verschiedenen Ritualen - die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Bibel TV zeigt an den Osterfeiertagen die bekanntesten und aufwändigsten Filmwerke zur Lebens- und Leidensgeschichte von Jesus von Nazareth.

Jesus-Verfilmungen zu Ostern auf Bibel-TV

Karfreitag, 14.04., 18:40 Uhr Jesus-Film - Spielfilm, USA 1979 Mit Brian Deacon (Jesus), Rivka Neumann (Maria), Joseph Shiloach (Josef) u.a.

Unter der Regie von John Krish und Peter Sykes entstand die wohl wortgetreueste Umsetzung der Geschichte Jesu. Angefangen mit Marias Empfängnis, über die Geburt Jesu in Bethlehem bis zu seiner Kreuzigung orientiert sich der Film streng am Lukas-Evangelium und vermittelt einen authentischen Einblick in die Lebensgeschichte Jesu. Der Film wurde in Israel an Originalschauplätzen mit heimischen Schauspielern und Statisten gedreht.

Karfreitag, 14.04., 20:15 Uhr und Ostermontag, 22:15 Uhr Die Bibel - Jesus TV-Bibelfilm USA/Deutschland/ Italien 1999 Mit Jeremy Sisto, Jacqueline Bisset, Armin Mueller-Stahl. Regie: Roger Young

Jesus und sein Ziehvater Josef suchen Arbeit als Zimmerleute und ziehen über Land. Jesus verfolgt eine Vision, die ihn seinen künftigen Einfluss auf die Welt ahnen lässt. Nach Josephs Tod folgt Jesus seiner Berufung und bricht mit seinem vorherigen Leben. Immer mehr Menschen schließen sich ihm an. - Der in Marokko und auf Malta gedrehte zweiteilige Film wurde für zwei Emmy Awards (bester Film, beste Maske) nominiert.

Ostersamstag und Ostersonntag, 15. Und 16.04. jeweils ab 20:15 Uhr Jesus und die Geschichte von ...

Vier Monumentalfilme erzählen die Geschichte der Heiligen Familie und die Lebens- und Leidensgeschichte Jesu von Nazareth - D/ I 2000 -2001 - Regie: Raffaele Mertes

... Joseph von Nazareth Mit Tobias Moretti als Joseph und Stefania Rivi als Maria Sa., 15.04., 20:15 Uhr

... Maria Magdalena Mit Maria Grazia Cucinotta als Maria, Danny Quinn als Jesus Gottfried John (Herodes Antipas), Benjamin Sadler (Johannes der Täufer) u.a. Samstag 15.04., 22:00 Uhr und Ostermontag, 08:55 Uhr

... Judas Mit Enrico Lo Verso (Judas), Danny Quinn (Jesus), Hannes Jaenicke (Joseph von Arimathäa), Matthieu Carriere (Pilatus) u.a. Ostersonntag 16.04., 20:15 Uhr und Ostermontag, 10:30 Uhr

... Thomas Mit Ricky Tognazzi (Thomas), Matthieu Carriere (Pilatus), Hannes Jaenicke (Jo-seph von Arimathäa), Matthias Herrmann (Longinus) u.a. Ostersonntag, 16.04., 21:46 Uhr und Ostermontag, 18:30 Uhr

Ostersonntag, 15:00 Uhr und Ostermontag., 17.04., 20:15 Uhr The Savior - Spielfilm, Israel/ Bulgarien 2014 Mit Shredy Jabarin, Yussuf Abu-Warda, Mohammad Bakri, Ghassan Mashini

Von der übernatürlichen Empfängnis bis zum qualvollen Tod, der Auferstehung und der Himmelfahrt - das Leben Jesu wird in diesem Film von Menschen in Szene gesetzt, die heute dort leben, wo auch Jesus zu Hause war.

Konzerte: Karfreitag, 12:00 Uhr J.S. Bach: Matthäuspassion Diese Aufführung von Bachs Matthäuspassion war 1998 die erste Aufnahme dieses Werkes in der Amtszeit des Leipziger Thomaskantors Georg Christoph Biller, der das Leipziger Gewandhausorchester und den Thomanerchor dirigiert. Solisten sind Monika Frimmer, Bogna Bartosz, Martin Petzold, Andreas Schmidt und Olaf Bär.

Karfreitag, 17:15 Uhr Johannes Brahms: Ein Deutsches Requiem Christian Thielemann leitet die Münchner Symphoniker und den Chor des Bayerischen Rundfunks. Solisten sind Christine Schäfer (Sopran) und Christian Gerhaher (Bariton).

Gottesdienste und Andachten: ERF-Gottesdienst zum Karfreitag Fr., 14.04., 10:00 Uhr Gottesdienst - Live aus dem Kölner Dom Fr., 14.04., 15:00 / So., 16.04. 10:00 Uhr Bibel TV Emmaus Andacht zu den Feiertagen Fr., 14.- Mo., 17.04, 20:00 Uhr ERF - Willow Creek Gottesdienst aus Chicago Sa., 15.04., 12:00 Uhr Stunde des Höchsten zum Ostersonntag So., 16.04., 09:15 und 14:00 Uhr ERF-Feiertagsgottesdienst zum Ostersonntag So., 16.04., 11:30 Uhr Uhr Hour of Power So., 16.04., 17:00

