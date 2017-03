Automobil-Rückblicke am 2.4. im Bezirksmuseum 19

Wien (OTS/RK) - Einer der größten Gemeindebauten in Döbling ist der „Franz-Weber-Hof“. Auf dem Areal befand sich vorher die Automobilfabrik „Gräf & Stift“. In einer Sonder-Ausstellung mit dem Titel „Vom Industriebau zum Gemeindebau“ informiert das Bezirksmuseum Döbling (19., Döblinger Hauptstraße 96) bis Sonntag, 30. April, über das frühere Familienunternehmen „Gräf & Stift“, über das soziale Engagement der Firma sowie über das Kraftfahrzeuge-Programm bis in die 1930er-Jahre. Ergänzt wird die Schau (Bildermaterial, Texte) durch einen „Schwerpunkttag“ am Sonntag, 2. April, von 10.15 Uhr bis zirka 15.00 Uhr. Dabei gibt es Gespräche mit Fachleuten, eine Fahrzeuge-Präsentation und die Lesung „Literarisches Allerlei“. Der Zutritt ist frei.

Bis Sonntag, 30. April, ist die Ausstellung jeweils am Samstag (15.30 bis 18.00 Uhr) und Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) offen. Traditionell ist der Eintritt kostenlos. Am Samstag, 8. April, am Sonntag, 9. April, am Samstag, 15. April, sowie am Sonntag, 16. April, bleiben die Museumsräumlichkeiten gesperrt.

Am „Schwerpunkttag“ am Sonntag, 2. April, begrüßt um 10.15 Uhr der ehrenamtliche Museumsleiter, Hans Scheikl, die Anwesenden. Der Bezirksvorsteher des 19. Bezirkes, Adolf Tiller, eröffnet die Ausstellung. Ein Vertreter des „Vereins zur Förderung der historischen Fahrzeuge der österreichischen Automobilfabriken“ spricht zu den Gästen. Zum Thema „Des letzten Kaisers letzte Karosse“ äußert sich der Motor-Journalist Peter Urbanek. Eine Rundfahrt im 19. Bezirk mit einem vormaligen Bundeskanzler-Wagen ist der Preis bei einem „Gewinnspiel“. Oldtimer-Besitzer erläutern im Museum die Geschichte der Automobile („So war das damals“). Moderation:

