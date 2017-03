Präsentation der neuen ORF-III-Dokumentation „Mysterien von St. Stephan – Der unbekannte Dom“

Dritter Teil der Dom-Trilogie am Ostermontag in ORF III

Wien (OTS) - Er ist Gotteshaus, Geschichtsvermittler und eines der berühmtesten Wahrzeichen Österreichs: der Wiener Stephansdom. „Unseren Steffl“ glaubt man von der Turmspitze bis in die Katakomben zu kennen, doch birgt das imposante sakrale Bauwerk bei näherer Betrachtung noch eine ganze Reihe an Überraschungen, wie der letzte Teil der ORF-III-Trilogie über den Wiener Stephansdom zeigt. Die neue Dokumentation „Mysterien von St. Stephan – Der unbekannte Dom“ von Günter Schilhan geht eben diesen Geheimnissen auf den Grund und wurde gestern, am Donnerstag, dem 30. März 2017, im Wiener Ringturm – auf Einladung von Domdekan Prälat Mag. Karl Rühringer (in Vertretung von Kardinal Schönborn), Stadtrat Dr. Michael Ludwig, ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz und des Obmanns des Vereins „Unser Stephansdom“ Dr. Günter Geyer – präsentiert.

Unter den hochrangigen Gästen waren u. a. Dompropst Mag. Dr. Ernst Pucher, Dompfarrer Toni Faber, Domarchivar Reinhard Gruber, Generaldirektor der Wiener Städtischen Versicherung Mag. Robert Lasshofer, der Leiter des Bereichs Retail Austria der Erste Bank, Mag. Rupert Rieder, Lichtkünstlerin Victoria Coeln, die auch schon Installationen im und am Stephansdom gestaltet hat, Historikerin Dr. Renate Kohn, die Generalsekretärin des Vereins „Unser Stephansdom“ Daniela Tollmann, Nationalbibliothek-Generaldirektorin Dr. Johanna Rachinger, die stellvertretende Bezirksvorsteherin Innere Stadt Mag. Isabelle Jungnickel, weiters die ORF-Stiftungsräte Mag. Andrea Schellner, Herbert Fechter und Dr. Franz Medwenitsch, ORF-III-Geschäftsführer Peter Schöber, Regisseur Günter Schilhan und Produzentin Eva-Maria Berger. Durch den Abend führte „Kultur Heute“-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr.

„Mysterien von St. Stephan – Der unbekannte Dom“ – eine Koproduktion von ORF III Kultur und Information und embfilm in Kooperation mit „Unser Stephansdom“ – Verein zur Erhaltung des Stephansdoms, Wiener Städtische Versicherung und Erste Bank – ist am Ostermontag, dem 17. April 2017, um 20.15 Uhr, eingebettet in einen umfassenden Themenabend ganz im Zeichen von Kirche und Glaube, zu sehen.

Domdekan Prälat Karl Rühringer: „Stephansdom ist Wegweiser, ist Ruhepol, ist Tankstelle inmitten hektischer Betriebsamkeit“

„Der Stephansdom mit seiner Architektur ist ein in Stein geschriebener Glaube: Er ermöglicht ein Schauen, ein Verweilen, ein Staunen, ohne je an ein Ende zu kommen – ein Mysterium! Der Stephansdom ist Musik, erfüllt von göttlichen Inspirationen: Da ist ein Hören, ein Lauschen auf Botschaften, die von weit herkommen und weit über dieses Leben hinausweisen. Im Stephansdom feiern wir die göttlichen Mysterien in der Liturgie, die auszuloten der menschliche Verstand allein nicht ausreicht. Der Stephansdom mit seinem himmelstürmenden Turm ist Wegweiser, ist Ruhepol, ist Tankstelle inmitten hektischer Betriebsamkeit.“

Obmann des Vereins „Unser Stephansdom“ Dr. Günter Geyer: „Das Jahrhundertprojekt ‚Stephansdom‘ weiter vorantreiben“

„Der Stephansdom ist nicht nur ein beeindruckendes Gotteshaus, er hat eine weit darüber hinausgehende Bedeutung als lebendes Denkmal unserer Geschichte. Er ist auch ein Symbol für den Wiederaufbau Österreichs: Während des Zweiten Weltkriegs völlig zerstört, wurde der ‚Steffl‘ nur innerhalb weniger Jahre und unter enormem Einsatz der Österreicher/innen wieder aufgebaut. Heute ist es für mich eine äußerst ehrenvolle Aufgabe, gemeinsam mit vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen des Vereins das Jahrhundertprojekt ‚Stephansdom‘ weiter voranzutreiben und dafür möglichst viele Unterstützer/innen zu gewinnen. Dabei helfen uns großartige Filmprojekte wie ‚Mysterien von St. Stephan – Der unbekannte Dom‘, die weniger bekannte Facetten dieses ehrwürdigen Kulturdenkmals zeigen.“

Stadtrat Dr. Michael Ludwig: „Seine Pracht und die mystische Anziehungskraft bringen Menschen aus aller Welt in die Bundeshauptstadt.“

„Der Stephansdom ist für mich ein Zentrum von Glaube und Einkehr, wo auch ich immer wieder Kraft tanke. Er hat darüber hinaus eine für die Stadt Wien enorm wichtige Funktion. Seine Pracht und die mystische Anziehungskraft bringen Menschen aus aller Welt in die Bundeshauptstadt. Davon profitiert die Wiener Wirtschaft genauso wie der Wiener Arbeitsmarkt, nicht zuletzt überhaupt die internationale Reputation unserer Stadt!“

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Wertvoller Beitrag zur Pflege der nationalen Erinnerungskultur“

„Nach den beiden erfolgreichen ORF-III-Dokumentationen über den Wiener Stephansdom und die Pummerin freue ich mich nun auf das Finale dieser Trilogie über das berühmte Wiener Wahrzeichen. Die spannend erzählte Auflösung zahlreicher Geheimnisse, die das geschichtsträchtige Bauwerk seit Jahrhunderten umgeben, sorgt nicht nur für beste informative Unterhaltung, sondern leistet gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zur Pflege der nationalen Erinnerungskultur, ganz im Sinne des öffentlich-rechtlichen Auftrags des ORF und seiner Funktion als elektronisches Gedächtnis Österreichs. Großer Dank gilt hier unseren verlässlichen Partnern: dem Verein ‚Unser Stephansdom‘, der Wiener Städtischen Versicherung und der Erste Bank.“

Details zum „ORF III Themenmontag“ am 17. April

Die TV-Premiere der neuen ORF-III-Dokumentation „Mysterien von St. Stephan – Der unbekannte Dom“ am Ostermontag (20.15 Uhr) ist eingebettet in einen mehrteiligen „Themenmontag“ ganz im Zeichen von Kirche und Glaube. Zur Einstimmung lässt die ORF-III-Eigenproduktion „Gedanken zum Stephansdom“ (19.55 Uhr) prominente Österreicher/innen erzählen, was der Dom für sie persönlich und für unser Land bedeutet. Zu Wort kommen u. a. Bundesminister Thomas Drozda, Wiens Bürgermeister Michael Häupl, Kardinal Christoph Schönborn und der ehemalige Präsident der Caritas Österreich Franz Küberl. Im Hauptabend stehen nach der Neuproduktion die Dokumentation „St. Stephan – Der lebende Dom“ (21.15 Uhr) von Georg Riha sowie drei „Aus dem Rahmen“-Ausgaben über „Die Karlskirche“ (22.05 Uhr), das „Stift St. Florian“ (22.55 Uhr) und das „Stift Admont“ (23.30 Uhr) auf dem Programm. Weitere Details zu den „Themenmontag“-Sendungen, die teilweise auch als Live-Stream bzw. nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand unter http://TVthek.ORF.at abrufbar sind, sind unter presse.ORF.at abrufbar.

