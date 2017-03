Dziedzic: Sichtbarkeit von intergeschlechtlichen Menschen erhöhen

Grüne unterstützen Intersex Konferenz am 1. April in Wien

Wien (OTS) - „Intergeschlechtliche Menschen sind ein Teil unserer vielfältigen Gesellschaft. Allerdings herrscht über ihre Existenz großes Schweigen, sie werden völlig tabuisiert und pathologisiert“, sagt Ewa Dziedzic, Grüne LGBTI Sprecherin und Bundesrätin.

Dank dem zivilgesellschaftlichen Engagement intergeschlechtlicher Menschen und solidarischer Unterstützer_innen wird das Thema in Österreich medial überhaupt wahrgenommen.

„Trotzdem wissen wir immer noch nicht wie viele geschlechtsverändernde Eingriffe und Maßnahmen an Babys, Kindern und Jugendlichen in Österreich vorgenommen werden“, kritisiert Dziedzic. „Da passieren massive Menschenrechtsverletzungen, es gibt keinen empörten Aufschrei und Taten der Regierung bleiben aus.“

Vereine, die Anliegen intergeschlechtlicher Menschen vertreten, gehen davon aus, dass 1 von 1.000 Neugeborenen betroffen ist. Bereits 2015 zeigte sich der UN- Ausschuss gegen Folter im periodischen Bericht besorgt über Fälle unnötiger Operationen und anderer medizinischer Behandlungen mit lebenslangen Folgen in Österreich. „Vor über einem Jahr haben wir uns bei der damaligen Gesundheitsministerin für die Errichtung einer Arbeitsgruppe eingesetzt. Ministerin Oberhauser hatte Ende des Jahres angekündigt eine Erstellung von entsprechenden Leitlinien gemeinsam mit ärztlichen Fachgesellschaften und Intersexuellen-Organisationen Anfang 2017 in Angriff zu nehmen. Es muss Konsens sein, dass solche Eingriffe in Österreichs Krankenhäusern nicht mehr durchgeführt werden," sagt Dziedzic: "Wir warten noch immer auf die Veröffentlichung der Empfehlungen der Bioethikkommission und fordern endlich eine klare Positionierung und Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen intergeschlechtlicher Menschen. Die neue Gesundheitsministerin Rendi-Wagner muss sich des Themas annehmen und dafür Sorge tragen, dass hier bald Ergebnisse vorliegen“, hält Dziedzic fest.

Morgen, Samstag, findet von 9-18 Uhr eine internationale, öffentlich zugängliche Konferenz der Intersex Community im Wappensaal des Rathauses statt.

www.intersex-conference.at

