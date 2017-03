Airborne Wireless Network beantragt bei der FCC eine Versuchslizenz für Systemdemonstration

Simi Valley, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Airborne Wireless Network (OTCQB: ABWN) hat bei der Federal Communication Commission mit dem Lizenzantrag Nummer 0378-EX-ST-2017 die Genehmigung zum Beginn der Systemauswertung von vermaschten Luft-Luft- und Luft-Boden-Netzwerken beantragt. Sobald die Genehmigung vorliegt, kann das Unternehmen mit dieser Lizenz mit der Übermittlung von Funksignalen am Boden und in der Luft beginnen, um seine patentierte Technologie, den Infinitus Super Highway(TM), zu testen.

Das Demonstrationssystem wurde bereits in einer der Anlagen eines Vertragspartners von Airborne Wireless Network verschiedenen Labortests unterzogen. Das Unternehmen wird jetzt die erfolgreichen Ergebnisse verwenden und im Testumfeld seiner Boeing 757 für Bodeninstallationen sowie auf dem Rollfeld testen und letztendlich für den Flugbetrieb auswerten.

Während der Flugvorführungen beabsichtigt das Unternehmen, Breitbanddaten zwischen Flugzeugen in der Luft und einer Bodenstation zu übertragen und die Funktionsfähigkeit des vermaschten Luft-Luft-und Luft-Boden-Netzwerks zu beweisen.

Jason de Mos, Vice President of Business Development and Compliance, sagte: "Wir sind über den Fortschritt, den wir beim Beginn der Tests unseres Netzwerksystems erzielt haben, extrem stolz. Nach dem erfolgreichen Abschluss dieser Flugdemonstration werden wir mit einem größeren Test mit zwanzig Flugzeugen über einer Inselgemeinschaft weitermachen, wo wir die Nachahmung eines weltweiten Breitbanddienstes mit Nutzern an Bord von Flugzeugen, sowie am Boden, auf Schiffen auf und Ölplattformen beabsichtigen. Unser Infinitus Super Highway(TM) steht an vorderster Front einer weltweiten Pipeline, die Konnektivität über die derzeitigen Beschränkungen hinweg bewegt, bisher unausgeschöpftes Marktpotenzial von mehreren Milliarden zugängig macht und eine Lücke in der Konnektivität der Welt füllt. Wir sind überzeugt, dass unsere Technologie das Netzwerk zwischen luftgestützten Knotenpunkten überbrücken kann, um Systemausfälle durch den Ausfall einer einzigen Komponente (Single Points of Failure) auszuschalten, Latenz zu reduzieren und praktisch alle Auswirkungen von Schlechtwetter, Naturkatastrophen und wirtschaftlichen Ausfällen zu vermeiden."

Nach seiner Einführung wird der Infinitus Super Highway(TM) ein Luft-Luft-Kommunikationssystem. Er kann (bereits bestehenden) Verkehrsflugzeugflotten einen neuen Verwendungszweck geben und Satelliten mit niedriger Erdumlaufbahn ersetzen. Infinitus wird eine kostengünstige, drahtlose Punkt-zu-Punkt Breitbandkommunikationsinfrastruktur bieten, die mithilfe des Einsatzes und der Modifizierung bestehender, kleiner, leichter und billiger Ausrüstung für Relaisstationen mit geringem Stromverbrauch an Bord von Verkehrsflugzeugen entsteht. Jedes ausgestattete Flugzeug verfügt damit über einen drahtlosen Breitbandkommunikationslink (im Bereich der Sichtverbindung) zu einem oder mehreren Flugzeugen oder Bodenstationen in der Nähe. Sie stellen eine Kette von nahtlosen, lüftgestützten Repeatern dar, die zu drahtlosen Breitbandkommunikationsgateways entlang der gesamten Flugroute werden. Der Infinitus Super Highway(TM) bietet Kunden an Bord von Flugzeugen sowie Kunden am Boden nach seiner Einführung drahtlose Breitbandkommunikationsdienste im Bereich der Sichtverbindung entlang der Flugroute von Verkehrsflugzeugen.

Über Airborne Wireless Network

Das Unternehmen beabsichtigt, durch die Vernetzung von Verkehrsflugzeugen während des Fluges ein luftgestütztes, drahtloses Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetzwerk zu schaffen. Alle am Netzwerk beteiligten Flugzeuge agieren dabei als fliegende Repeater oder Router, die Breitbandsignale von Flugzeug zu Flugzeug senden und empfangen und so den digitalen Superhighway in der Luft bilden. Das Unternehmen möchte diese Hochgeschwindigkeitsbreitbandpipeline zur Verbesserung der Reichweite und Konnektivität nutzen. Das Unternehmen versteht sich nicht als Einzelhändler für Endnutzer, sondern als Großhändler mit Zielkunden wie Internetdienstleister und Telefongesellschaften.

Weltweite Konnektivität wird derzeit durch den Einsatz von Seekabeln, bodengestützter Glasfaser und Satelliten hergestellt. Das Unternehmen ist der Überzeugung, dass seine luftgestützte Datenautobahn eine Lösung sein kann, um eine bestehende Lücke in der Konnektivität der Welt zu füllen. Wenn das Netzwerk einmal steht und es vollständig eingeführt ist, wären seinen Verwendungsmöglichkeiten praktisch keine Grenzen gesetzt. Sobald das Netzwerk des Unternehmens entwickelt ist, wird es neben der Konnektivität zu kommerziellen und privaten Flugzeugen während des Fluges, eine kostengünstige Hochgeschwindigkeitsverbindung zu ländlichen Gebieten, Inselstaaten, Schiffen auf See und Bohrinseln bieten.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.airbornewirelessnetwork.com

Hinweis zu zukunftsbezogenen Aussagen:

Diese Mitteilung enthält "zukunftsbezogene Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Überzeugungen und Erwartungen der Geschäftsführung des Unternehmens und unterliegen nennenswerten Risiken und Unabwägbarkeiten. Sollten sich die zugrunde gelegten Annahmen als unzutreffend erweisen oder Risiken und Unwägbarkeiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in den zukunftsbezogenen Aussagen enthalten sind.

Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, die Verfügbarkeit von Kapital; die mit der Entwicklung neuer Produkte oder Technologien und der betrieblichen Tätigkeit als Unternehmen in der Entwicklungsphase verbundenen Unsicherheiten; unsere Fähigkeit, zusätzliche, zur Finanzierung unserer Geschäfts-und Produktentwicklungspläne erforderliche Mittel zu erhalten; unsere Fähigkeit, Produkte auf Basis unserer Technologieplattform zu entwickeln und zu vermarkten; der Wettbewerb in der Branche, in der wir tätig sind und Produkte vertreiben; allgemeine Branchenbedingungen; allgemeine wirtschaftliche Faktoren; die Auswirkung von Branchenvorschriften; technologische Fortschritte; neue Produkte und Patente der Konkurrenz; Probleme oder Verzögerungen in der Produktion; Abhängigkeit von der Wirksamkeit der Patente des Unternehmens; sowie das Risiko von Rechtsstreitigkeiten, einschließlich Patentstreitigkeiten und/oder regulatorischer Maßnahmen.

