Blümel: Vassilakou macht abgehobene Politik aus dem Elfenbeinturm

Bürgerbefragungen für Vassilakou „Polit-Tricksereien“ - Lobau-Tunnel wird weiterhin blockiert – Bürgermeister muss Stadträtin endlich an die Kandare nehmen

Wien (OTS) - „Dass Stadträtin Vasssilakou Bürgerbefragungen als „Polit-Trickserei“ bezeichnet, ist einmal mehr eine entlarvende Aussage und zeigt, dass sie völlig abgehobene Politik aus dem Elfenbeinturm vorbei an den Menschen macht", so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Gernot Blümel zum Interview mit Vizebürgermeisterin Stadträtin Vassilakou in „HEUTE“ und weiter:

„Anstatt die Bürgerinnen und Bürger in den politischen Prozess mit einzubeziehen, steht lediglich die Durchsetzung verblendeter grüner Scheinideologien im Vordergrund.“ Denn dort wo es um wirklich "grüne" Politik gehe, sei von den Grünen nichts mehr übrig, erinnert Blümel etwa an die Rodungen und die Zerstörung von Natur- und Kulturgut auf den Steinhof-Gründen.

Die Anliegen und Interessen der Bevölkerung müssen seitens Vassilakou endlich ernst genommen werden. Auch im Zusammenhang mit dem Lobau-Tunnel scheint die Stadträtin unbelehrbar zu sein. Und das obwohl außer ihr mittlerweile jeder verstanden hat, dass dieses Infrastrukturprojekt lebensnotwendig für die ganze Stadt sei. „Wer die Realisierung des Lobau-Tunnels weiterhin blockiert, setzt dringend notwendiges Wirtschaftswachstum und dadurch entstehende Arbeitsplätze aufs Spiel. Es kann nicht sein, dass diese Fakten seitens Vassilakou weiterhin ignoriert werden und dadurch die ganze Stadt in Mitleidenschaft gezogen wird“, so Blümel weiter und abschließend: „Der Bürgermeister ist aufgefordert endlich Wien in den Mittelpunkt zu stellen und diesem Treiben ein Ende zu bereiten.“

