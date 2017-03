Auszeichnung als SAP Hybris Gold Partner bestätigt die Kompetenz der itelligence AG

Bielefeld (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/24336/3600945

Die itelligence AG (https://itelligencegroup.com) , das weltweit erfolgreiche SAP-Beratungshaus für Mittelstand und Großkonzerne, wurde am 22. Februar 2017 zum SAP Hybris Gold Partner ernannt. Damit ist itelligence eines von 32 Unternehmen mit SAP-Hybris-Gold-Partner-Status (http://ots.de/KZX0L). Die Qualifikation als Gold Partner erreichte itelligence unter anderem durch die hohe Anzahl an Certified Professionals für das SAP-Hybris-Portfolio und das SAP Hybris Business Management in der NTT DATA Gruppe. Insgesamt sind weltweit mehr als 180 Experten im Bereich SAP-Hybris-Lösungen und Customer Engagement und Commerce (CEC) für itelligence und NTT DATA in Kundenprojekten eingebunden. Eine besondere Stärke des Teams ist das Know-how über die Integration der CEC-Lösung in das SAP-Lösungsportfolio.

E-Commerce ist für viele Anwender ein aktuelles Thema, denn in jeder Branche werden Prozesse digitalisiert. Wenn dabei die Integration von Prozessen mit Menschen über Unternehmensgrenzen hinweg durchgeführt wird, unterstützen die Experten von itelligence die Anwenderunternehmen in ihren Projekten. Weil diese Projekte fast immer Auswirkungen auf die vorhandenen branchenspezifischen, kommerziellen und logistischen Geschäfts- und IT-Prozesse haben, ist neben der Technologie ein langjähriges, fundiertes Know-how von zertifizierten und erfahrenden Beratern erforderlich, damit die Idee und der wirtschaftliche Erfolg nicht an der IT-Umsetzung scheitert.

Norbert Rotter, CEO, itelligence AG: "Wir sind auf diesen Status besonders stolz, denn der Status als SAP Hybris Gold Partner bestätigt unsere weltweite Expertise für SAP-basierendes Customer Engagement und Commerce. Wir werden die Chancen durch den Gold-Partner-Status für unsere Kunden nutzen, um unser Business mit SAP Hybris noch globaler zu gestalten."

Die Experten von itelligence unterstützen die Anwender beim Aufbau umfassender Lösungen auf der Basis von SAP-Hybris-Lösungen für eine durchgängige Betreuung des Kunden in einer E-Commerce-Umgebung (http://ots.de/HbyeL). Die Lösungen verbessern das Nutzererlebnis von industriellen und privaten Kunden von der Produktsuche bis zum Service auf allen Endgeräten.

Über itelligence

itelligence ist als eines der international führenden SAP-Beratungshäuser mit rund 6.000 hochqualifizierten Mitarbeitern in 24 Ländern vertreten. Als SAP Hybris Gold Partner, SAP Business-Alliance-, SAP Global Hosting Partner, SAP-zertifizierter Anbieter von Cloud Services und Application Management Services, SAP-Certified Provider of Hosting Services for SAP HANA® Enterprise Cloud sowie SAP Platin Partner realisiert itelligence weltweit komplexe Projekte im SAP-Umfeld. Mit seinem umfassenden Leistungsspektrum - von der SAP-Strategie-Beratung, SAP-Lizenzvertrieb über selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen sowie Application Management Services bis hin zu Hosting Services -erzielte das Unternehmen in 2016 einen Gesamtumsatz rund 778 Mio. Euro. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin "brand eins" gehört itelligence zu den besten Unternehmensberatern in Deutschland.

Rückfragen & Kontakt:

Head of Corporate Public Relations itelligence AG

Silvia Dicke

itelligence AG

Königsbreede 1

D-33605 Bielefeld

E: silvia.dicke @ itelligence.de

T: +49 (0) 521 / 9 14 48 - 107

W: http://itelligencegroup.com/de/