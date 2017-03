SP-Tanja Wehsely: Zusätzliche Arbeitsplätze für WienerInnen über 50

Stadt Wien beteiligt sich an Aktion 20.000 des Bundes – waff koordiniert Pilotprojekt

Wien (OTS/SPW-K) - „Mit der Beteiligung der Stadt Wien an der Aktion 20.000 des Bundes werden in Wien tausende zusätzliche Arbeitsplätze für WienerInnen geschaffen. Besonderes Hauptaugenmerk liegt dabei auf WienerInnen über 50 Jahren, die aufgrund ihres Alters immer wieder auf die lange Bank geschoben werden“, freut sich die Stellvertretende Vorsitzende des Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff) Gemeinderätin Tanja Wehsely (SPÖ).

„Die Integration von langzeitarbeitslosen WienerInnen im Bereich der Unterstützung älterer Menschen ist darüber hinaus besonders zu begrüßen“, so Wehsely, denn gerade in diesen Bereichen ortet sie einen ständig steigenden Bedarf. „Auch die Unterstützung bei Kinder- und Jugendeinrichtungen ist zu begrüßen, schließlich können die Jüngeren von den Erfahrungen der Älteren nur profitieren. Ich freue mich besonders, dass der waff für die Koordination dieses Pilotprojektes im kommunalen Bereich zuständig ist. Als erste Anlaufstelle für Fort-/Weiterbildung und Umschulung sowie Wiedereingliederung in den Wiener Arbeitsmarkt kann der waff maßgeblich zu einem guten Gelingen beitragen“, ist die SP-Gemeinderätin überzeugt.

Zwtl.: Wichtige Ergänzung zum Wiener Qualifikationsplan=

„Dieses Pilotprojekt stellt darüber hinaus eine wichtige und sinnvolle Ergänzung zum Wiener Qualifikationsplan dar. Wie von Wirtschaftsstadträtin Renate Brauner bei der SPÖ-Klubtagung angekündigt wird dieser bis 2030 verlängert. Wir wollen damit gezielt die WienerInnen unterstützen, die es besonders schwer haben am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Das betrifft in erster Linie Menschen, die aufgrund geringerer Qualifizierung oder wegen des höheren Alters Absagen auf ihre Bewerbungen erhalten“, so Wehsely.



