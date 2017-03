Lopatka: SPÖ darf bei Familienbeihilfe-Kürzung ins Ausland nicht weiter bremsen

ÖVP-Klubobmann drängt aufgrund der Kostensteigerung die SPÖ, endlich den Weg für Änderungen frei zu machen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Die Dringlichkeit einer Einigung in Sachen Familienbeihilfekürzungen für im Ausland lebende Kinder zeige sich aufgrund der neuen Fakten: An 132.000 Kinder in EU- und EWR-Staaten seien im Vorjahr 273 Millionen Euro an Familienbeihilfe ausgezahlt worden. „Das ist eine Kostensteigerung von 9,6 Prozent. Handlungsbedarf ist also gegeben. Die SPÖ muss hier den Weg zu Änderungen frei machen“, so ÖVP-Klubobmann Dr. Reinhold Lopatka heute, Freitag.

Schon seit dem Jahr 2010, als Lopatka Staatssekretär im Finanzministerium war, fordere er, dass es hier rasch zu Änderungen kommen müsse. Lopatka: „Vor allem nach Ungarn fließen hier große Summen. 80 Millionen Euro an 39.000 Kinder zahlt Österreich. In Ungarn selbst liegt die Familienbeihilfe pro Kind aber nur bei 39 Euro, während Österreich zwischen 112 und 162 Euro ausbezahlt. Es ist ungerecht, dass Österreich hier weitaus höhere Summen ausschüttet. Das muss ein Ende haben.“

Nach der Änderung würden immer noch rund 80 Euro pro Kind ausbezahlt. Die SPÖ sei aufgerufen, in der Frage endlich einzulenken. „Ein weiteres Verzögern der SPÖ geht zu Lasten der heimischen Steuerzahler. Die nächste Erhöhung der Familienbeihilfe ins Ausland steht bereits im kommenden Jahr an“, so Lopatka abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at