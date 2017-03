Häupl eröffnete OSZE-Security-Days im Rathaus

Wien (OTS/RK) - Gestern, Donnerstag, haben im Rathaus die „Security Days“ der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) begonnen. Auf Wunsch der OSZE war erstmals eine Kommune Gastgeberin dieser Konferenz. Wien ist somit die erste Stadt, die nicht nur Austragungsort, sondern auch Veranstalterin ist. Die Tagung wurde gestern Abend feierlich im Rathaus-Festsaal eröffnet. Bei der Zusammenkunft beraten KommunalpolitikerInnen aus dem In- und Ausland vor dem Hintergrund globaler Herausforderungen über Maßnahmen, die Sicherheit in Städten auch weiterhin zu gewährleisten. Neben politischen Spitzen aus OSZE-Ländern, wie Russlands Vize-Ministerpräsident Dimitri Kosak, nahmen am gestrigen Eröffnungsabend unter anderem auch der Bürgermeister von Seoul und der Bürgermeister von Rotterdam teil.

Wiens Bürgermeister Michael Häupl sagte bei seiner Eröffnungsrede, er sei froh, dass die OSZE mit den Security Days in Sicherheitsfragen „auch den Städten eine Stimme“ gebe. Gerade, weil immer mehr Menschen auf der Welt in Städten lebten, sei es wichtig, auch deren VertreterInnen in Sicherheitsbelange miteinzubeziehen. In Wien habe das Thema Sicherheit nämlich „höchste Priorität“, betonte Häupl. Der Begriff umfasse aber weitaus mehr als lediglich den Schutz vor körperlicher Gewalt: „Sicherheit bedeutet genauso, im Falle von Krankheit oder Arbeitsplatzverlust eine Stadt an seiner Seite zu haben, die Hilfe bereitstellt.“ Sicherheit heiße außerdem, allen BewohnerInnen, unabhängig von Herkunft, Religion oder sozialem Status, gleiche Bildungschancen sowie ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, unterstrich der Bürgermeister. Weil sich Wien all dies auf die Fahnen schreibe, gehöre die Stadt zu den sichersten der Welt.

OSZE-Generalsekretär Lamberto Zannier bedankte sich bei Bürgermeister Michael Häupl für die „gute Kooperation zwischen Wien und der OSZE" sowie für die Ausrichtung des Eröffungs-Events im Wiener Rathaus. Dass Wien heuer Gastgeberstadt der Security Days ist, treffe sich gut, da Österreich derzeit den OSZE-Vorsitz innehat. Für die Hauptveranstaltung der Security Days in der Hofburg am heutigen Freitag wünschte sich Zannier „angregte Diskussionen“, auch über „weniger prominente Sicherheits-Themen“.

Über die OSZE-Security-Days

Die OSZE-Security-Days sind seit dem Jahr 2012 Plattform für einen informellen und interaktiven Austausch zum Thema Sicherheit. Prominente VertreterInnen internationaler Regierungen konferieren im Rahmen der Security Days mit Think Tanks, akademischen Institutionen, VertreterInnen der Zivilgesellschaft und Medien über aktuelle Herausforderungen zum Thema Sicherheit. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, aktuelle und potenzielle Sicherheitsrisiken und allfällige Gegenmaßnahmen zu besprechen. Bislang war die OSZE Gastgeberin und Organisatorin; heuer hat Wien erstmals als Kommune die Gastgeberschaft übernommen. Die Tagung nahm gestern, Donnerstag, ihren Anfang und wird heute, Freitag, in der Hofburg fortgesetzt.

