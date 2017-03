ÖVP - T E R M I N E

(KW 14 von 3. April 2017 bis 9. April 2017) Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

Wien (OTS) - MONTAG, 3. April 2017

19:00 StS Dr. Harald Mahrer nimmt am "WU-Nachhaltigkeitstag" teil (Wirtschaftsuniversität Wien, Welthandelsplatz 1, 1020 Wien)

19:00 BM DI Andrä Rupprechter nimmt am Abendessen der deutschsprachigen Landwirtschaftsminister auf Einladung des luxemburgischen Landwirtschaftsministers, Fernand Etgen, teil (Luxemburg)

Besuchstag von BM Mag. Wolfgang Sobotka (Vorarlberg)

BM Sebastian Kurz beim Rat für Auswärtige Angelegenheiten (Luxemburg)

BM DI Andrä Rupprechter nimmt am Rat für Landwirtschaft teil (Luxemburg)

DIENSTAG, 4. April 2017

10:30 Ministerrat (BKA, 1010 Wien)

14:30 "Ehrenzeichenverleihung Wissenschaft" mit VK BM Dr. Reinhold Mitterlehner (Minoritenplatz 5, 1010 Wien)

16:00 EU-Ausschuss des Bundesrates (Parlament, 1017 Wien)

16:45 BM Sebastian Kurz trifft seinen litauischen Amtskollegen, Linas Antanas Linkevicius (BMEIA, Minoritenplatz 8, 1010 Wien)

17:00 Der Zweite Präsident des Nationalrates Karlheinz Kopf besucht den Empfang zu Ehren des Antragskomitees des allgemeinen Entschädigungsfonds für die Opfer des Nationalsozialismus (Parlament, 1017 Wien)

19:30 StS Dr. Harald Mahrer nimmt an der Feier "30 Jahre AG WU" teil (Restaurant Visconti, Vorgartenstraße 206, 1020 Wien)

Arbeitsbesuch der Bundesleiterin der ÖVP Frauen Abg.z.NR Dorothea Schittenhelm in Island (bis 7.4.)

MITTWOCH, 5. April 2017

10:00 BM Dr. Hans Jörg Schelling und die Präsidentin des Bundesrates, Sonja Ledl-Rossmann nehmen an der parlamentarischen Enquete zum Thema "Die Zukunft der Pflege: Schaffbar, sichtbar, leistbar" (Parlament, 1017 Wien)

10:00 Pressekonferenz des Österreichischen Seniorenrates mit Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec zum Thema "Aktuelle Seniorenpolitik" (Parlament, 1017 Wien)

11:30 Schulbesuch "ZUSAMMEN:ÖSTERREICH" mit BM Sebastian Kurz (Reithmanngymnasium, Reithmannstraße 1, 6020 Innsbruck)

12:00 BM Dr. Hans Jörg Schelling empfängt den erfolgreichen Wintersportkader der Finanzverwaltung (BMF, Johannesgasse 5, 1010 Wien)

18:15 BM Sebastian Kurz und der ehemalige Bezirksbürgermeister von Neukölln, Heinz Buschkowsky nehmen am Diskussionsabend der "Tiroler Tageszeitung" gemeinsam mit dem Kuratorium "Sicheres Österreich" zum Thema "Migration-Integration: Anspruch und Wirklichkeit in Tirol" teil. Eröffnungsrede durch Landeshauptmann Günther Platter und Moderation durch Chefredakteur der Tiroler Tageszeitung, Mario Zenhäusern (Kongress- und Konzerthaus Innsbruck, Rennweg 3, 6020 Innsbruck)

19:00 Kamingespräch mit BM Dr. Sophie Karmasin, Elisabeth Anselm, Geschäftsführerin Hilfswerk Österreich, und Dr. Inge Schulz, Bereichsleiterin Human Resources Allianz Gruppe, zum Thema "Vereinbarkeit von Pflege und Beruf" (BMFJ, Untere Donaustraße 13, 1020 Wien)

20:00 BM DI Andrä Rupprechter und der Zweite Präsident des Nationalrates Karlheinz Kopf nehmen auf Einladung von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen am Dinner anlässlich des Besuchs Seiner Königlichen Hoheit Prince Charles, The Prince of Wales und Ihrer Könglichen Hoheit Camilla, Duchess of Cornwall, teil (Wiener Hofburg, 1010 Wien)

Besuchstag von BM Mag. Wolfgang Sobotka (Niederösterreich)

Besuchstag von BM Sebastian Kurz (Innsbruck, Tirol)

DONNERSTAG, 6. April 2017

09:00 Plenum des Bundesrates – Aktuelle Stunde mit BM Dr. Sophie Karmasin (Parlament, 1017 Wien)

09:30 Projektpräsentation mit VK BM Dr. Reinhold Mitterlehner zum Thema "Neues Zeitalter für Biologen: Architekturwettbewerb für Biologiezentrum der Universität Wien entschieden" (Universität Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien)

10:30 Der Zweite Präsident des Nationalrates Karlheinz Kopf nimmt am Empfang der "Schau" teil (Hypo-Schauhalle, Messeplatz 1, 6854 Dornbirn)

14:00 BM DI Andrä Rupprechter besucht mit Ihrer Königlichen Hoheit Camilla, Duchess of Cornwall, die "Spanische Hofreitschule" (Spanische Hofreitschule, 1010 Wien)

18:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an der SVA Veranstaltung zum Thema "Gesundheit im Wandel – Neue Vorsorgemodelle für die Zukunft" teil (HVB, Kundmanngasse 21, 1030 Wien)

19:30 Der Zweite Präsident des Nationalrates Karlheinz Kopf besucht die " Vorarlberger Sportnacht 2017" (Messehalle, Messeplatz 1, 6854 Dornbirn)

StS Dr. Harald Mahrer beim informellen Rat für Wettbewerbsfähigkeit (Malta)

FREITAG, 7. April 2017

15:30 VK BM Dr. Reinhold Mitterlehner nimmt an der Angelobung von Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer teil (Präsidentschaftskanzlei, 1010 Wien)

16:30 BM Sebastian Kurz trifft seinen dänischen Amtskollegen, Anders Samuelsen (BMEIA, Minoritenplatz 8, 1010 Wien)

BM Dr. Hans Jörg Schelling beim informellen Ecofin in Malta (bis 8.4.)

Besuchstag von BM Mag. Wolfgang Sobotka (Sarajewo)

SAMSTAG, 8. April 2017

BM DI Andrä Rupprechter und der Zweite Präsident des Nationalrates Karlheinz Kopf reisen anlässlich eines Arbeitsbesuchs nach Kanada (bis 14.4.)

