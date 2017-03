NEOS Wien/Ornig: Wiener Maßnahmenpaket für mehr Arbeitsplätze vergisst die Unternehmer_innen

Markus Ornig: „Unternehmer_innen müssen wieder aufatmen können – sie sind es, die Arbeitsplätze schaffen.“

Wien (OTS) - „Die heute von Sozialminister Stöger und Wirtschaftsstadträtin Brauner präsentierten Maßnahmen zur Schaffung von mehr Arbeitsplätzen in Wien sparen den Bereich Unternehmertum gänzlich aus. Genau jene, die eigentlich Arbeitsplätze schaffen würden, werden in dieser Stadt mehr blockiert als hofiert“, reagiert Markus Ornig, Wirtschaftssprecher von NEOS Wien, verärgert.

„Auch wenn es die politischen Verantwortlichen kontinuierlich ignorieren, Tatsache ist: Unternehmen sind die Orte, an denen der Großteil der Jobs geschaffen werden. Doch anstatt die Betriebe zu entlasten, werden ihnen stets Steine in den Weg gelegt. Die Wirtschaftstreibenden in Wien haben tagtäglich mit überbordender Bürokratie, starren Vorgaben und hohen Lohnnebenkosten zu kämpfen. Diese Probleme werden von der rot-grünen Stadtregierung wieder auf die lange Bank geschoben. Während die Stadt versucht auf Problemstellen Pflaster zu kleben, sind wir an der Ursache interessiert. Bis zu 500 Unternehmerinnen und Unternehmen besuchen wir von NEOS Wien. Wir hören ihnen zu und versuchen ihre tatsächlichen Probleme aufzugreifen. Sie sind die Zukunft für die Verbesserung der Arbeitslosigkeit in dieser Stadt – deshalb machen wir uns stark für ein unternehmerfreundliches Wien“, schließt Ornig.

Rückfragen & Kontakt:

NEOS Wien Rathausklub

Presse

+43 664 8491542

Elisabeth.Pichler @ neos.eu