Spannung pur bei der ORF-„Millionenshow“

Stellt Armin Assinger in einer der nächsten Ausgaben die Millionenfrage?

Wien (OTS) - Feuerwerk bei der „Millionenshow“? Im April wird es bei Armin Assingers „Millionenshow“ so richtig spannend – dann schafft ein Kandidat oder eine Kandidatin, der oder die es noch sehr weit bringen wird, den Sprung in die Mitte. Sieben Kandidatinnen und Kandidaten haben es bereits geschafft und alle Fragen richtig beantwortet. 14 weitere Male wurde in der Showgeschichte die Millionenfrage gestellt, doch die Kandidatinnen und Kandidaten entschieden sich dafür, keine Antwort zu geben und das Studio mit dem sicheren Gewinn von 300.000 Euro (bzw. 5.000.000 Schilling) zu verlassen. Eine Entscheidung, die zuletzt Riki Rittberg aus Wien im März 2016 traf. Ob der Kandidat oder die Kandidatin diesmal das Risiko eingeht und die Million knackt, erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer bei einer der nächsten „Millionenshow“-Ausgaben – zu sehen jeweils montags um 20.15 Uhr in ORF 2.

Die Millionengewinner im Überblick

Anton Sutterlüty aus Vorarlberg beantwortete als erster Kandidat alle 15 Fragen richtig und erzielte – damals noch bei Barbara Stöckl – damit den Hauptgewinn: zehn Millionen Schilling. Bei Armin Assinger wurde die Million bereits sechsmal geknackt: Fünf Frauen und ein Mann – Christiane de Piero aus Kärnten, Sigrid Weiß-Lutz aus der Steiermark, Karin Huber aus Oberösterreich, Elfriede Awadalla und Heide Gondek aus Wien sowie Mathias Stockinger aus Niederösterreich – konnten die „Millionenfrage“ richtig beantworten und verließen das Studio als Euromillionäre.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten der April-Ausgaben der „Millionenshow“

Montag, 3. April, 20.15 Uhr, ORF 2:

Eva Fritz aus Wien, Bernd Somitsch aus Spittal an der Drau in Kärnten, Sandra Obermoser aus Wiener Neustadt in Niederösterreich, Andreas Müller aus Lochen in Oberösterreich und Jutta Vollmann aus St. Peter im Sulmtal in der Steiermark.

Montag, 10. April, 20.15 Uhr, ORF 2:

Can Simsek aus Mühlbach in Salzburg, Kerstin Mayr-Keiler aus Wattens in Tirol, Stefan Greimel aus Graz, Regina Mittmannsgruber aus St. Leonhard in Oberösterreich und Roald Bartenstein aus Innsbruck.

Samstag, 22. April, 20.15 Uhr, ORF 2:

Elis Grundner aus Wiener Neustadt in Niederösterreich, Adnan Halkic aus Salzburg, Michaela Zacke-Zumtobel aus Innsbruck, Francesco Salerno aus St. Marien in Oberösterreich und Rita Abu-Rida aus Wien.

Montag, 24. April, 20.15 Uhr, ORF 2:

Daniel Wisser aus Wien, Johannes Stopper aus Klagenfurt, Julia Winter aus Höchst in Vorarlberg, Marco Leonardelli aus Hundsheim in Niederösterreich und Christoph Milchrahm aus Wien.

