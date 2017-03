Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen in der Zeit vom 3.-9. April 2017

Wien (OTS) - Montag, 3. April

11.00 Uhr: Truppenbesuch beim KSE – Kommando für schnelle Einsätze (Raab-Kasernen/Mautern)

Dienstag, 4. April

11.00 Uhr: Besuch von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen und Frau Mag.a Doris Schmidauer in der Gärtnerei Ganger (Aspernstraße/1220 Wien)

Mittwoch, 5. April

Offizieller Besuch Seiner Königlichen Hoheit, The Prince of Wales, und Ihrer Königlichen Hoheit, The Duchess of Cornwall, in Österreich

17.00 Uhr: Offizielle Begrüßung durch Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen und Frau Mag.a Doris Schmidauer(Präsidentschaftskanzlei)

anschl.: Fotopoint (Präsidentschaftskanzlei)

anschl.: Gespräch von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen und Frau Mag.a Doris Schmidauer mit Seiner Königlichen Hoheit,

The Prince of Wales, und Ihrer Königlichen Hoheit, The Duchess of Cornwall (Präsidentschaftskanzlei)

Bundesländertag in Salzburg von Donnerstag, dem 6. April bis Freitag, den 7. April 2017

Donnerstag, 6. April

16.40 Uhr: Teilnahme an der Sub auspiciis-Promotion an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität/Rede (Strubergasse/Salzburg)

17.25 Uhr: Besichtigung des Instituts für Molekulare

Regenerative Medizin (Paracelsus Medizinische Privatuniversität)

18.30 Uhr: Teilnahme an der 10. LEONIDAS-Sportgala der

Salzburger Nachrichten/Rede (Terminal 2/Flughafen Salzburg)

Freitag, 7. April

09.30 Uhr: Vier-Augen-Gespräch mit Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer (Chiemseehof/Salzburg

10.15 Uhr: Pressegespräch mit Landeshauptmann Dr.

Wilfried Haslauer

10.45 Uhr: Gemeinsamer Stadtrundgang mit Landeshauptmann

Dr. Wilfried Haslauer, Landeshauptmann-Stellvertreterin

Dr.in Astrid Rössler, Landeshauptmann-Stellvertreter Mag.

Dr. Christian Stöckl und Bürgermeister Dr. Heinz Schaden

(Stadt Salzburg)

15.30 Uhr: Angelobung von Mag. Thomas Stelzer zum Landeshauptmann von Oberösterreich (Präsidentschaftskanzlei)

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei,

Presse- und Informationsdienst

(++43-1) 53422 230

pressebuero @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at