Das neue MINI MOBIL

Neugestaltung und Erweiterung des Erlebnisbereichs für Kinder von 2–8 Jahren

Wien (OTS) - Der neue Erlebnisbereich im Technischen Museum Wien bietet auf 600 m2 alles zum Thema Mobilität und stellt die jungen BesucherInnen immer wieder vor neue Herausforderungen: Sei es bei der Auswahl des Fortbewegungsmittels oder dem richtigen Verhalten im Straßenverkehr. Im neuen MINI MOBIL erwartet die Kinder neben dem Bereich „Weltall“ auch ein Flugzeugmodell zum Einsteigen.

Im Verkehrsparcours stehen unterschiedliche Fahrzeuge für die Fahrt durch Stadt, Tunnel und Land bereit. Die jungen FahrerInnen können sich hier mit anderen Kindern den Herausforderungen des Straßenverkehrs stellen.

Im Schiff können die kleinen Seebären ihre Angel über die Reling werfen und ihre Fangkünste erproben. Oder sie haben die Möglichkeit, in verschiedene Mobilitätsberufe zu schlüpfen: Eine Schatztruhe enthält Verkleidungen für PilotInen, AstronautInnen oder PolizistInnen. Die Erwachsenen können in der Zwischenzeit an Deck entspannen.

Im Weltall warten Planeten auf ihre Entdeckung. Die jungen AstronautInnen können eine Rakete „steigen“ lassen oder eine Mondlandschaft bauen.

Am Flughafen herrscht geschäftiges Treiben: Die Kinder helfen beim Sicherheitscheck der Gepäckstücke sowie beim Beladen und Betanken des Flugzeugs. Wer sich als PilotIn versuchen will, kann im Cockpit den kleinen Flieger steuern.

Bei der Raststation können sich die Kinder von den aufregenden Aktivitäten erholen. Rastbänke stehen für Groß und Klein zum Jausnen bereit, auch eine Getränkestation sorgt dafür, dass sich auch Erwachsene wohlfühlen.

Pressepräsentation Kinderbereich MINI MOBIL

Anmeldung: barbara.hafok @ tmw.at



Datum: 07.04.2017, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Technisches Museum Wien

Mariahilfer Straße 212, 1140 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Technisches Museum Wien

Mag. Barbara Hafok

++43 1/899 98-1200

barbara.hafok @ tmw.at

