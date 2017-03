Lueger: Rauchverbot für unter 18-Jährige mit Maßnahmen zur Prävention ergänzen

Einheitlichen Jugendschutz österreichweit endlich umsetzen

Wien (OTS/SK) - Zum Rauchverbot für unter 18-Jährige, das prinzipiell zu unterstützen ist, fordert SPÖ-Familiensprecherin Angela Lueger, dass hier unbedingt ein Maßnahmenbündel zur Prävention mitbeschlossen werden müsse. Denn, so Lueger, „ein Verbot allein ist nicht der Weisheit letzter Schluss“. Erfahrungen in anderen Ländern zeigen, dass Jugendliche viele Angebote brauchen, wie sie ihre Freizeit sinn- und spaßvoll verbringen können, um Stress und Ängste abbauen zu können. „Darauf gehört der Fokus auch in den Ländern und Gemeinden gelegt.“ ****



Erfreut zeigt sich Lueger, dass Gesundheitsministerin Rendi-Wagner die erfolgreiche Tabakpräventionsinitiative „Yolo“ für 10- bis 14-Jährige in den Schulen weiterführt. Kinder und Jugendliche setzen sich in ihren Lebenswelten hier spielerisch mit den Themen „Nichtrauchen“ und „Nikotinabhängigkeit“ auseinander. „Das ist der richtige Weg, um das Einstiegsalter zu senken“, so Lueger.



Lueger erneuert zudem die langjährige Forderung nach einem einheitlichen Jugendschutz: „Nicht nur Rauchverbote, sondern auch andere Bereiche wie Ausgehzeiten oder Alkoholverbote sind unterschiedlich geregelt. Niemand kann verstehen, warum eine 16-Jährige aus dem Burgenland beim Fortgehen im wenig Kilometer entfernten Niederösterreich mit anderen Gesetzen konfrontiert sein soll. Das macht keinen Sinn.“ (Schluss) bj/sl



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum