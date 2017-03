Industrie lehnt Medikamentenpreiseregelung klar ab

IV-GS Neumayer: Zusätzliche Belastung für Pharmaunternehmen kontraproduktiv – Schadet Standort und Versorgung – Reform des Gesundheitswesens in Richtung mehr Kosteneffizienz nötig

Wien (OTS) - „Die vom Nationalrat beschlossenen Änderungen bei den Preisregularien für Arzneimittel sind ein klar negatives Signal für die forschungsintensive Pharmawirtschaft in Österreich und den Standort allgemein. Die jüngste Diskussion zeigt zudem deutlich den strukturellen Reformbedarf im Gesundheitswesen in Richtung mehr Kosteneffizienz“, betonte der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer, am heutigen Freitag anlässlich der gestern im Nationalrat erfolgten ASVG-Änderungen. Gerade für diesen forschungsintensiven und zukunftsträchtigen Sektor, der für den Standort Österreich eine wichtige Rolle spielt, seien die Änderungen gleichbedeutend mit einem planwirtschaftlichen Eingriff, der einerseits zusätzliche massive Belastungen für die Unternehmen zur Folge habe und andererseits die Versorgungssicherheit der Patientinnen und Patienten mit Arzneimitteln gefährde.

„Die Unternehmen leisten bereits jetzt mit dem Rahmen-Pharmavertrag einen solidarischen sowie wesentlichen Anteil zur Finanzierung des Gesundheitswesens bzw. der Krankenkassen. Dies schlägt sich auch in den wirtschaftlichen Kennzahlen des Hauptverbandes über die Krankenkassen im Jahr 2016 nieder, zu denen die Pharmawirtschaft 125 Mio. Euro beigetragen hat“, erklärte der IV-Generalsekretär. Außerdem: Die Arzneimittelausgaben seien in diesem Jahr gerade einmal um 2,9 Prozent gestiegen und lägen damit im politisch akkordierten Korridor von 3 bis 4 Prozent. „Wichtig ist, dass mit der aktuellen Änderung nicht von den eigentlichen Baustellen im Gesundheitssystem abgelenkt wird“, sagte Neumayer, der auf den Anteil der Arzneimittel an den gesamten Gesundheitsausgaben verwies: dieser sei über zehn Jahre hinweg mit 12 bis 13 Prozent stabil geblieben. Nachhaltige Kostenverbesserungen ließen sich im stationären Bereich oder im ambulanten Bereich erzielen. „Klar muss jedenfalls sein, dass derartige Preisregelungen per Gesetz in einem marktwirtschaftlichen System nichts zu suchen haben dürfen“, so Neumayer abschließend.

