VIER PFOTEN: Tierschutzgesetz bleibt auch nach der Abstimmung ein Kniefall vor der Landwirtschaft

Verbesserungen im Heimtierbereich überschattet von Missständen bei den Nutztieren

Die einzelnen Verbesserungen im Heimtierbereich werden überschattet von den Missständen bei den Nutztieren. Insgesamt ist die Novelle ein Kniefall vor der Landwirtschaft, nicht nur was das Gesetz selbst, sondern auch, was die Tierhalteverordnung betrifft Martina Pluda, Kampagnenleiterin VIER PFOTEN

Wien (OTS) - Auch nach der Zustimmung des Nationalrats zum Tierschutzgesetz sieht VIER PFOTEN die Tierschutznovellierung unverändert kritisch. „ Die einzelnen Verbesserungen im Heimtierbereich werden überschattet von den Missständen bei den Nutztieren. Insgesamt ist die Novelle ein Kniefall vor der Landwirtschaft, nicht nur was das Gesetz selbst, sondern auch, was die Tierhalteverordnung betrifft “, urteilt Martina Pluda, Kampagnenleiterin von VIER PFOTEN. „Der Kuhhandel, der ganz offensichtlich im Vorfeld stattgefunden hat, ist in einigen Paragrafen sehr deutlich zu sehen.“

Man könne absolut nicht von einem „Ausgleich verschiedener Interessen“ sprechen, wie es gestern von verschiedenen Seiten hieß. Pluda: „Es gibt nach wie vor zahlreiche Ausnahmen des Verbots der Anbindehaltung von Rindern, Ferkel können – als einzige Tierart! - laut Tierhalteverordnung weiterhin ohne Betäubung kastriert und Ziegen enthornt werden. VIER PFOTEN sieht da vor allem die Interessen der Landwirtschaft gewahrt, und zwar auf dem Rücken der Tiere und letztendlich der Konsumenten.“

Als zynisch wertet VIER PFOTEN die Stellungnahme von ÖVP-Landwirtschaftssprecher Auer. Er hatte Tierschützern „Romantik und Idealismus“ unterstellt und darauf hingewiesen, wie gefährlich Nutztiere sein können. Wenn Rinder nicht angebunden seien oder auch in Situationen wie der Verladung von Schlachttieren gäbe es hohe Risiken für Landwirte. „Man kann von Glück sprechen, dass es auch Landwirte gibt, die aufgeschlossen sind und ihr Vieh nicht einfach als Manövriermasse sehen. Die Haltung von Auer ist einfach nur gruselig“, so Martina Pluda.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Elisabeth Penz

Press Office Austria

VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz

Linke Wienzeile 236, 1150 Wien



Tel: + 43 (0)1 895 02 02 - 66

Fax: + 43 (0)1 895 02 02 - 99

Mobil: + 43 (0)664 3086303

elisabeth.penz @ vier-pfoten.org

www.vier-pfoten.at www.vier-pfoten.org