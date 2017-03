Grüne Wien/Meinhard-Schiebel zu Welt-Autismus-Tag: Menschen mit Autismus brauchen unsere Aufmerksamkeit

Wien (OTS) - Die "blaue Nacht" vom 1. auf 2. April soll auf die Bedürfnisse von Menschen mit Autismus aufmerksam machen. 6 bis 10 von 100 Kindern sind von dieser Entwicklungsstörung betroffen und werden deshalb oft gesellschaftlich an den Rand gedrängt. „Um ihnen und ihrer Erkrankung Beachtung zu schenken, wird die blaue Beleuchtung von Gebäuden und Bauwerken zum Symbol und hilft, Barrieren abzubauen“, sagt die Gesundheitssprecherin der Grünen Wien, Birgit Meinhard-Schiebel. Einrichtungen zur Betreuung und Behandlung von betroffenen Menschen und ihren Angehörigen und Zugehörigen gibt es weltweit. In Österreich rechnet die Autistenhilfe mit ca. 48.500 Kindern. Die Aktion „Light it up Blue" setzt ein Zeichen für mehr Akzeptanz.



"Die Förderung der Kinder in einer inklusiven Schule ist eine wichtige Voraussetzung, um ihnen alle Chancen für ihren weiteren Lebenslauf zu eröffnen. Jedes Kind hat das Recht auf Inklusion", schließt Meinhard-Schiebel.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at