Lebensrettungen

Im Verlauf dieser Woche retteten Polizisten unter Verwendung eines mobilen Defibrillators gleich drei Menschen das Leben.

Wien (OTS) - Im Zuge der intensiven und ständigen Streifentätigkeit können Einsatzfahrzeuge der Polizei in wenigen Minuten an jeder Örtlichkeit in Wien eintreffen. Aus diesem Grund werden im Kampf gegen den plötzlichen Herztod vom Verein „PULS“ in Zusammenarbeit mit der LPD Wien sukzessive die Streifenfahrzeuge der Wiener Polizei mit Defibrillatoren ausgestattet und die Streifenpolizisten im Umgang mit den Geräten geschult. So konnten von den Wiener Polizistinnen und Polizisten mittlerweile über 200 Menschenleben gerettet werden.

Wien-Simmering: Polizisten retten Mann das Leben

Am 28. März 2017 wurden gegen 13.45 Uhr zwei Beamte (Bild links:

Insp. Markus G., rechts: Insp. Barbara R.) zu einem Rettungseinsatz in die Strindberggasse beordert. In einem Pensionistenheim war ein 77-jähriger Mann zusammengebrochen. Der Mann war nicht mehr ansprechbar. Die einschreitenden Kollegen begannen sofort mit den lebensrettenden Sofortmaßnahmen (Defi – Einsatz) und hielten diese bis zum Eintreffen des Notarztes und der Rettungskräfte aufrecht. Der Pensionist konnte in einem stabilen Zustand in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wien – Margareten: Mann reanimiert

Polizeibeamte reanimierten gestern um 16.33 Uhr einen 64-jährigen Mann nachdem dieser in seiner Wohnung in der Margaretenstraße leblos zusammengebrochen war. Die als erster am Vorfallsort eingetroffenen Beamten leisteten Erste Hilfe und gaben auch einen Schock mit einem Defibrillator ab. So gelang es ihnen die Vitalfunktionen des Mannes vor dem Eintreffen der Rettungskräfte wiederherzustellen. Der Mann wurde in ein Spital gebracht und wird derzeit intensivmedizinisch betreut.

Wien – Floridsdorf: Polizisten reanimierten Hobbysportler

Gestern retteten Streifenpolizisten einem 73-Jährigen das Leben. Der Mann war in einem Tennisclub in der Nordmanngasse plötzlich regungslos zusammengebrochen. Nur drei Minuten nachdem sie verständigt wurden, waren die Beamten bereits vor Ort und führten Reanimationsmaßnahmen durch. Neben durchgeführter Herzdruck Massage und Mund zu Mund Beatmung brachten die Polizisten auch einen Defibrillator zum Einsatz. So gelang es die Vitalfunktionen des Mannes wiederherzustellen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital geflogen und erfolgreich operiert.

