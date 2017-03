Wien: Seriendiebin ausgeforscht

Wien (OTS) - Ermittler des Stadtpolizeikommandos Donaustadt gelang es eine mutmaßliche Seriendiebin auszuforschen. Die 50-Jährige hatte sich nach den derzeitigen Erkenntnissen seit dem Jahr 2013 auf Diebstähle in Bekleidungsgeschäften spezialisiert. Sowohl im PKW als auch in der in Wien Simmering gelegenen Wohnung der Frau fanden die Ermittler zahlreiche gestohlene Kleidungsstücke. Der verursachte finanzielle Schaden beläuft sich auf mehr als 10.000,- €.

