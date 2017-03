Favoriten: Frühschoppen am 2.4. mit den „16er Buam“

Wien (OTS/RK) - „Das Wienerlied lebt!“, betonen die Herren Patrick Rutka (Akkordeon) und Klaus Steurer (Kontragitarre) und wollen die Gäste bei einem Frühschoppen im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) mit althergebrachten wienerischen Melodien und mit neuzeitlichen Weisen aus der Wienerstadt gut unterhalten. Das „Wiener Packl“ (Duo) tritt am Sonntag, 2. April, ab 11.00 Uhr, in der gemütlichen Veranstaltungsstätte im 10. Bezirk in der Hasengasse 38 auf. Dargeboten wird ein buntes Wienerlied-Programm und dabei werden Auszüge aus der CD „Wurzelwerk“ und manch anderen Tonträgern nicht fehlen. Der Kartenpreis beträgt 8 Euro („Musikschutz“). Organisiert wird der Frühschoppen vom Verein „Kultur 10“. Auskunft und Karten-Reservierung: Telefon 0676/534 69 89, E-Mail waldmuellerzentrum @ chello.at.

Allgemeine Informationen:

Duo „16er Buam“ (Rutka und Steurer):

www.daswienerliedlebt.at

Verein „Kultur 10“:

www.wien-favoriten.at

