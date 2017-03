RK-Terminvorschau vom 3. APRIL bis 14. APRIL 2017

Wien (OTS/RK) - In der Zeit vom 3. APRIL bis 14. APRIL 2017 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN):

MONTAG, 3. APRIL 09.00 Uhr, Fototermin anl. Eröffnung des neuen städtischen Kindergarten-Standortes in Wieden mit StR Jürgen Czernohorszky und BV Leopold Plasch (4., Goldeggasse 19) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesung „Schöne neue Welt. Die Glättung der Widerspenstigen“ mit dem Leiter der Wiener Vorlesungen Hubert Christian Ehalt (ORF RadioKulturhaus, 4., Argentinierstraße 30a, Großer Sendesaal) DIENSTAG, 4. APRIL 10.00 Uhr, Fototermin anl. Eröffnung des sechsten Stadtmenschen- Standorts in der VHS Penzing mit u.a. GRin Tanja Wehsely, BVin Andrea Kalchbrenner (14., Hütteldorfer Straße 112) 10.30 Uhr, Pressekonferenz anl. Ausstellungs-Eröffnung „Trude & Elvis. Wien – Memphis – Hollywood“ mit u.a. der Direktorin des Jüdischen Museums Danielle Spera (Jüdisches Museum Wien, 1., Dorotheergasse 11) 12.30 Uhr, Erste Floridsdorfer Wirtschaftssprechstunde mit StRin Renate Brauner un BV Georg Papai (Amtshaus, 21., Am Spitz 1, 2. Stock, Festsaal) MITTWOCH, 5. APRIL 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (Amtshaus, 21., Am Spitz 1, 2. Stock, Sitzungssaal) DONNERSTAG, 6. APRIL 09.00 Uhr, Landtag auf Verlangen des Klubs der Wiener Freiheitlichen zu „Doppelstaatsbürgerschaften: Hart durchgreifen“ 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Döbling (Amtshaus, 19., Gatterburggasse 14, Stiege 4, Erdgeschoss) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Landstraße (Amtshaus, 3., Karl-Borromäus-Platz 3, 2. Stock, Festsaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Penzing (PWH Baumgarten, 14., Seckendorfstraße 1, Festsaal) 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr, 3. Margaretner Gesundheitstag mit BVin Susanne Schaefer-Wiery (Amtshaus Margareten, 5., Schönbrunner Straße 54, 2. Stock, Festsaal) FREITAG, 7. APRIL 09.00 Uhr, 21. Wiener Gemeinderat

