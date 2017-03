4.4., Floridsdorf: Wirtschaftssprechstunde mit Brauner und Papai

Wien (OTS/RK) - Unter dem Motto „Gemeinsam anpacken für einen florierenden Wirtschaftsstandort Floridsdorf“ laden Wirtschaftsstadträtin Renate Brauner und Floridsdorfs Bezirksvorsteher Georg Papai Wirtschaftstreibende, Ansiedlungsinteressierte und

Gründungswillige gemeinsam mit zahlreichen Expertinnen und Experten zu einer ersten Floridsdorfer Wirtschaftssprechstunde ein.

„Ich lade sie herzlich dazu ein, sich mit mir in ungezwungenem Rahmen auszutauschen, sich von unseren Expertinnen und Experten beraten zu lassen und sich über unsere Förderungen zu informieren. Es würde mich freuen, Sie vor Ort kennenzulernen“, betont Wirtschaftsstadträtin Renate Brauner.

Die Einladung richtet sich an Neo-BetriebsgründerInnen, die in Floridsdorf durchstarten wollen, aber auch an bereits hier ansässige Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich über Förderungen der Stadt Wien informieren wollen oder Beratung angesichts ihrer betrieblichen Herausforderungen suchen.

Bitte merken Sie vor:

Zeit: Dienstag, 4. April 2017, 12.30–14.00 Uhr Ort: Amtshaus Floridsdorf (21., Am Spitz 1, 2. Stock, Festsaal)

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 21. Bezirk, Tel.: 01/4000-21110 bzw. E-Mail: post @ bv21.wien.gv.at

