Neue ORF-Doku zeigt die "Mysterien von St. Stephan"

Film am Ostermontag bringt Berechnungen und Computersimulation, wonach geplanter Nordturm des Stephansdoms mit 170 Metern bis heute weltweit höchster Kirchturm gewesen wäre - Generaldirektor Wrabetz kündigt Fortsetzung der erfolgreichsten ORF-III-Doku-Reihe an

Wien (KAP) - "Was wäre wenn" - die erhaltenen Pläne eines unbekannten Architekten für den Bau des Nordturms des Stephansdoms ausgeführt worden wären? Die Wiener Kathedrale wäre mit 170 Metern heute immer noch der höchste Kirchturm der Welt. Dieses Geheimnis lüftet eine neue Dokumentation, die am Donnerstagabend in Wien präsentiert wurde und am Ostermontag auf "ORF III" ausgestrahlt wird. Vor den Augen des Betrachters entsteht in dem Film auf Grundlage des mittelalterlichen Plans und von Berechnungen mittels Computersimulation ein gewaltiger Turm. Er überragt den bestehenden 137 Meter hohen Südturm ("Steffl") deutlich und hätte dem Dom und der gesamten Stadt eine völlig neue Silhouette gegeben. Das ist nur eines von insgesamt zehn Geheimnissen im Film von Günter Schilhan über den unbekannten Dom.

Fortsetzung folgt

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz verwies bei der Präsentation darauf, dass schon die ersten beiden Dokumentionen in den Vorjahren über den Wiederaufbau des zerstörten Domes nach 1945 sowie über die Pummerin "die am meisten gesehenen Produktionen auf ORF III" waren. Der jetzige Film bringe "so viel Neues wie selten in einer Dokumentation", sagte Wrabetz. Er habe ursprünglich gedacht, dass der "Dom jetzt auserzählt ist. Aber wir wollen es weiter fortsetzen", so der ORF-Chef. Besonders erfreut darüber zeigte sich der Obmann des Vereins "Unser Stephansdom", der Koproduzent des Filmes ist. "Der Dom ist so voller Geheimnisse, dass eine Fortsetzung fast notwendig ist", sagte Günter Geyer bei der Begrüßung den zahlreichen Gästen aus Medien, Kirche und Kultur.

Mehr unter:

https://www.kathpress.at/goto/meldung/1488284/neue-orf-doku-zeigt-die-mysterien-von-st.-stephan

((ende)) PWU/GUT

Copyright 2017, Kathpress (www.kathpress.at). Alle Rechte vorbehalten

Rückfragen & Kontakt:

Kathpress

Dr. Paul Wuthe

(01) 512 52 83

redaktion @ kathpress.at

https://www.kathpress.at