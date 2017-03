BMWFW: Staatspreis Wirtschaftsfilm 2017 verliehen

Beste Wirtschaftsfilme des Landes ausgezeichnet - Staatspreis geht an die MINDCONSOLE GmbH und Schullin GmbH

Wien (OTS/BMWFW) - Das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft hat am Donnerstagabend im Rahmen einer Festveranstaltung an der Wirtschaftsuniversität Wien den Staatspreis Wirtschaftsfilm 2017 verliehen. Aus insgesamt 83 kreativen Einreichungen kürte eine hochkarätig besetzte Experten-Jury die MINDCONSOLE GmbH als Produzenten und die Schullin GmbH als Auftraggeber für den Film "Bring your Time" zum Staatspreisträger. Für die Jury überzeugt der avantgardistisch inszenierte Film „mit einer originellen Handlung, gelungenen Auswahl der Charaktere und punktgenau auf die für die Zielgruppe relevanten Produkte ausgerichteten Dynamik und Bildsprache. Der Wirtschaftsfilm schafft es auf humorvolle Weise, den Zuschauer zu emotionalisieren und ist das beste Beispiel dafür, dass hochwertige Produkte einen hochwertigen Film verdienen.“

Mit dem seit 2005 alle zwei Jahre vergebenen Staatspreis will das Wirtschaftsministerium die Bedeutung des Genres für Wahrnehmbarkeit, Unverwechselbarkeit und damit Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens hervorheben. Der Wirtschaftsfilm verfügt quer durch alle Branchen über eine breite Palette an Anwendungsgebieten, die von interner und externer Kommunikation und Information über Schulung, Imagefilm, Leistungs- und Produktpräsentation bis hin zu Tourismus und Berufsinformation reicht. Er zeichnet sich damit als starker Inkubator und Multiplikator für die Kreativwirtschaft aus.

Nominierungen für den Staatspreis

Neben dem Staatspreisträger wurden weitere fünf Projekte für den Staatspreis nominiert:

"Herbstzeitlos im SalzburgerLand": Produzent: ed.ge pictures, Auftraggeber: SalzburgerLand Tourismus GmbH

"Alpines Lebensgefühl": Produzent: WEST4MEDIA Filmproduktions GmbH, Auftraggeber: Österreich Werbung

"The Spirit's Walk": Produzent: Querschuss Film, Auftraggeber: Helbling Technik AG (Engineering und Consulting, Schweiz), Agentur: Spirit Design - Innovation and Brand GmbH

"CAPiTA – The Mothership": Produzent: AIRBORNE Motion Pictures GmbH, Auftraggeber: CAPiTA MFG GmbH (Snowboards)

"Intersport Bründl - Magic Moments": Produzent: MXR Productions GmbH, Auftraggeber: Sport Bründl Gesellschaft m.b.H., Agentur: Springer & Jacoby Österreich GmbH

