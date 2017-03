SPÖ Hietzing zu Parkraumbewirtschaftung: Bezirksvorsteherin ist gefordert!

Wien (OTS/SPW) - Die Hietzingerinnen und Hietzinger haben entschieden: Fast 25.000 Personen haben bei der Umfrage zur Parkraumbewirtschaftung teilgenommen, und das Votum ist deutlicher ausgefallen als erwartet. Mehr als zwei Drittel haben sich gegen die flächendeckende Parkraumbewirtschaftung ausgesprochen. Der Vorsitzende der SPÖ Hietzing, LAbg. Gerhard Schmid, stellt dazu fest: "Die Bevölkerung ist der Souverän und die Entscheidung ist jedenfalls zu respektieren. Es gilt auch, den Bewohnerinnen und Bewohnern Dank auszusprechen, dass mehr als 54 Prozent an der Befragung teilgenommen haben. Das ist gelebte Demokratie und ein Erfolg für die Kommunalpolitik. Nun liegt es aber an der Bezirksvorsteherin, für eine Lösung für die Parkplatzproblematik vor allem entlang der U4 und um Schönbrunn zu sorgen.“****

Überrascht zeigt sich BVin-Stv. Fritz Unterwieser, dass selbst die Gegenden, die an der U4 gelegen sind, gegen die Einführung gestimmt haben. Klubvorsitzender Matthias Friedrich sieht das Ergebnis aber auch als Aufgabe für die Bezirksvertretung allen voran der Bezirksvorsteherin. „Für die betroffenen Anrainerinnen und Anrainer wird sich durch dieses Ergebnis der Leidensdruck nicht verringern. Von der Bezirksvorsteherin erwarten wir uns, Maßnahmen für die Entlastung der angespannten Parkplatzsituation in den betreffenden Zonen zu ergreifen“, so die SPÖ Mandatare abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien

Lisa Fuchs, MSc

Tel.: 0676/4423235

lisa.fuchs @ spw.at

http://www.spoe.wien