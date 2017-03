Eßl: Es muss den Tieren, aber auch den Tierhaltern gut gehen!

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Ich will, dass es den Tieren und den Tierhaltern gut geht. Das sagte gestern Abend ÖVP-Tierschutzsprecher Abg. Franz Eßl in der Debatte zum neuen Tierschutzgesetz. Nach jahrelangen Verhandlungen, bei denen neben Politikern auch Wissenschafter, Tierschutzorganisationen, Tierärzte und auch Tierhalter eingebunden waren, konnte ein gutes Ergebnis erzielt werden. Sowohl bei der öffentlich viel diskutierten Katzenfrage als auch bei der Anbindehaltung konnte eine praxisgerechte Lösung gefunden werden.

Für Franz Eßl haben beide Haltungsformen - Laufstall oder Anbindehaltung - Vor- und Nachteile. „Beim Laufstall haben die Tiere zwar mehr Bewegungsmöglichkeiten, aber der persönliche Bezug zum Tier ist bei der Anbindehaltung in den meisten Fällen stärker.“ Außerdem „können die Bauern nicht alle zehn bis 20 Jahre ihre Ställe neu bauen, und auch der Sicherheitsgedanke muss in die Überlegungen miteinbezogen werden“, schildert Eßl etwa die Situation von einem bäuerlichen Betrieb mitten im Ort. „Auch wenn eine Weidemöglichkeit vorhanden wäre, diese aber nicht unmittelbar in Hofnähe ist und die Bäuerin alleine den Hof bewirtschaftet, ist ein Austrieb einfach nicht zumutbar.“

Man müsse auch berücksichtigen, dass „hinter jedem bäuerlichen Betrieb ein persönliches Schicksal steht. Es geht um die Existenzgrundlage für Bauernfamilien“, schloss Eßl.

