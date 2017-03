AMPAC Fine Chemicals baut Analytik-Dienstleistungen aus, um zunehmende Nachfrage von Unternehmen zu erfüllen

Rancho Cordova, Kalifornien (ots/PRNewswire) - AMPAC Fine Chemicals LLC (AFC) gibt bekannt, dass der Geschäftsbereich "AMPAC Analytical" kürzlich seine Kapazitäten für Analytik-Dienstleistungen vervierfacht hat, um den erheblich wachsenden Kundenbedarf nach hochspezialisierten Testverfahren zu erfüllen. AMPAC Analytical hat 13.000 Quadratfuß (ca. 1.200 qm) neuer Laborfläche in einer neuen Anlage im nahen El Dorado Hills, Kalifornien, ausgebaut. Diese Einrichtungen ergänzen ähnliche Labore, die sich auf dem Rancho-Cordova-Gelände des Unternehmens befinden.

Neben dieser zusätzlichen Laborfläche hat AMPAC Analytical ebenfalls seine Kapazitäten für spezialisierte Analytik-Testverfahren verbessert, um bestehenden und voraussichtlich noch strengeren Anforderungen der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zu entsprechen. Dazu gehören die Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry/ICP-MS) und die optische Emissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy/ICP-OES) - Techniken, die zum Nachweis und zur Quantifizierung von Spurenelement-Verunreinigungen genutzt werden. Zu den zusätzlichen Leistungen zählen außerdem Röntgen-Pulver-Diffraktion (X-Ray Powder Diffraction/XRPD), Partikelgrößenverteilung (Particle Size Distribution/PSD) und Freisetzung des Arzneimittelprodukts. AMPAC Analytical hat auch 10 Geräte für Ultra-Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (Ultra Performance Liquid Chromatography/UPLC) ergänzt und die Kapazität der Stabilitätskammern erweitert, um die langfristige Stabilitätsprüfung von Arzneimittelwirkstoffen und -produkten für die Pharmabranche sicherzustellen.

"Diese Erweiterung stützt sich auf über 70 Jahre Erfahrung in unserer chemischen Produktion und unseren Analytik-Testkapazitäten. Wir sind stolz darauf, unsere weitreichende Fachkompetenz und unser Know-how in der Entwicklung und Validierung von spezialisierten Analytik-Methoden sowohl für Arzneimittelwirkstoffe als auch für Arzneimittelprodukte für unsere Kunden bereitzustellen. Wir laden Sie ein, uns unter www.ampacanalytical.com zu besuchen", erklärt Renato Murrer, Geschäftsführer von AMPAC Analytical.

"Abgesehen vom kürzlich bekanntgegebenen Ausbau und zu den Ergänzungen in der Fertigungsanlage in Rancho Cordova, Kalifornien, La Porte, Texas, und Petersburg, Virginia, freuen wir uns sehr, AMPAC Analytical voranzubringen, um den aktuellen und den zu erwartenden Bedarf nach spezialisierten Analytik-Testverfahren zu erfüllen", erläutert Dr. Aslam Malik, CEO von AMPAC Fine Chemicals.

"Der Markt für in den USA ansässige pharmazeutische Herstellung und Dienstleistungen wächst kontinuierlich. Wir bauen die Bandbreite und Tiefe unserer Kapazitäten und Fähigkeiten rapide aus, um weiterhin an der Spitzenposition der Branche für Pharmazie und Feinchemie zu bleiben", fasste Dr. Malik zusammen.

ÜBER AMPAC FINE CHEMICALS LLC

AFC ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das über nachgewiesene Fähigkeiten bei der Prozessentwicklung, Ausweitung und cGMP-konformen, kommerziellen Produktion von pharmazeutischen Wirkstoffen und registrierten pharmazeutischen Zwischenprodukten für Kunden in den Bereichen Pharma und Biotechnologie verfügt. Seine speziell ausgelegten Anlagen und das erfahrene Personal erlauben es AFC, energiereiche Verbindungen auf kommerzieller Ebene sicher herzustellen. Zu den weiteren Technologieplattformen von AFC zählen die Produktion hochwirksamer Verbindungen, durchgängige Prozesse und chromatographische Trennung auf industrieller Ebene mithilfe von Simulated Moving Bed Chromatographie. Neben dem in El Dorado Hills, Kalifornien, niedergelassenen Geschäftsbereich AMPAC Analytical befinden sich die Betriebsstandorte von AFC in Rancho Cordova, Kalifornien, La Porte, Texas, und Petersburg, Virginia. Weitere Informationen über uns erhalten Sie bei einem Besuch unserer Website:

