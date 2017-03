PreisträgerInnen-Konzert prima la musica Wien

Bühne frei für junge Stars

Wien (OTS) - Das Publikum war begeistert: Die Preisträgerinnen und Preisträger des Musikwettbewerbs prima la musica Wien präsentierten sich am Samstag, den 25. März 2017, im ausverkauften Saal des MuTh. Die Qualität der solistischen und kammermusikalischen Darbietungen war bemerkenswert hoch, das Programm spannend und abwechslungsreich.

Preisverleihung

Anschließend an die musikalischen Beiträge fand die Verleihung der Sonderpreise statt. Heuer standen Holz- und Blechblasinstrumente, Zupfinstrumente, Schlagwerk sowie Kammermusik für Tasten-, Streich-und Zupfinstrumente sowie für Vokalensembles auf dem Programm. prima la musica Wien setzt seit vielen Jahren auf nachhaltige Förderung der jungen Talente. Die Liste der Preise, die es zu gewinnen gibt, ist mittlerweile nicht nur lang, sondern überaus qualitätsvoll und ergiebig. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, den musikalischen Nachwuchs auf eine eventuelle zukünftige Berufslaufbahn vorbereiten. Eigens für prima la musica gegründete Konzertreihen im Mozarthaus Vienna, bei der Chopin-Gesellschaft in Wien und der Matinée Jeunesse beim Chopin-Festival in Gaming tragen ebenso dazu bei wie beispielsweise die Konzertauftritte bei der Eva Lind-Musikakademie in Tirol, bei Steinway in Austria, dem Kulturkreis Mariahilf, dem Dachverband der österreichisch-ausländischen Gesellschaften – PaN, der Europäischen Kulturinitiative für die junge Generation und vielen anderen mehr. Konzerte in Moskau, Den Haag und Bayreuth ergänzen das breite Angebot und verschaffen einen internationalen Aspekt. Zusätzlich gibt es CD-Aufnahmen, Stipendien, Workshops mit renommierten Künstlerpersönlichkeiten, Konzertkarten und Notengutscheine zu gewinnen. Für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen ist das Ansporn und Motivation!

Wettbewerb mit starker Anziehungskraft

Einige hundert Kinder und Jugendliche nehmen jedes Jahr am Wettbewerb teil. Er ist fixer Treffpunkt des Wiener Musiknachwuchses. prima la musica wird sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene durchgeführt. Den Wiener Landeswettbewerb trägt die Stadt Wien (Magistratsabteilung 13). Er stellt eine Kooperation der Musikschule Wien, der Konservatorium Wien Privatuniversität, der Universität für Musik und darstellende Kunst und des Vereins zur Förderung der Musikschule Wien dar.

Erfolgreiche Bilanz

prima la musica Wien verzeichnet seit einigen Jahren eine stetig steigende Anzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Leistungen sind durchwegs auf sehr hohem, professionellem Niveau. Für den im Juni 2017 in St. Pölten stattfindenden Bundeswettbewerb konnten sich von insgesamt 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 61 Solistinnen und Solisten sowie Ensembles aus Wien qualifizieren.

