Mitterlehner und Stöger: Neue Angebote für Lehrlinge ab 1. Juli

Richtlinie erlassen: Alle Vorbereitungskurse zur Lehrabschlussprüfung werden kostenlos - Gratis-Sprachkurse für Lehrlinge im Auslandspraktikum

Wien (OTS/BMWFW) - Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner hat im Einvernehmen mit Sozialminister Alois Stöger die neue Richtlinie zur betrieblichen Lehrlingsförderung erlassen. „Damit setzen wir das im Arbeitsprogramm vereinbarte Lehrlingspaket zügig um. Wir wollen die betriebliche Lehre noch attraktiver machen, um den Fachkräftebedarf der Zukunft zu sichern“, sagt Mitterlehner. "Am Arbeitsmarkt zeigt sich, dass eine gute Ausbildung immer wertvoller wird. Deshalb unterstützen wir die Jugendlichen beim Abschluss ihrer Lehre und helfen ihnen dabei, ihre eigene Zukunft erfolgreich zu gestalten", betont Stöger.

> Ab 1. Juli 2017 werden die vollen Kosten für alle Vorbereitungskurse auf die Lehrabschlussprüfung übernommen. Bisher war die Rückerstattung mit 250 Euro pro Kurs gedeckelt, aber vor allem in technischen Berufen sind die Kurse aufwendiger und fallen daher Kosten von bis zu 800 Euro an. Zusätzlich wird die Antragstellung für die Rückerstattung erleichtert und erweitert. „Derzeit nützen diese Aktion pro Jahr 8.500 Lehrlinge, künftig sollen es bis zu 3.000 mehr sein“, erwartet Mitterlehner. Stöger verweist zudem auf die Qualifizierungsoffensive des Sozialministeriums, die 2017 gestartet ist: "Wir haben 30.000 neue Ausbildungsplätze in Österreich geschaffen und stellen insbesondere mit der Ausbildungspflicht bis 18 sicher, dass unsere Jugend auf die Anforderungen des Berufslebens gut vorbereitet wird. Das Lehrlingspaket ist dafür die ideale Ergänzung."

> Zusätzlich werden Sprachkurse im Zusammenhang mit einem Auslandspraktikum für Lehrlinge in Zukunft kostenlos sein. Gefördert werden bis zu zwei Wochen Sprachaufenthalt. Umfasst sind die Kosten der Sprachschule, die Reise- und Aufenthaltskosten sowie eine Prämie von 210 Euro für zwei Wochen. Die heimischen Betriebe erhalten zwischenzeitlich die aliquote Lehrlingsentschädigung ersetzt. "Internationale Kompetenzen werden immer wichtiger und sollten so früh wie möglich erworben werden. Mit den Sprachkursen können Lehrlinge nicht nur ihre allgemeine Fremdsprachenkompetenz stärken, sondern im Ausland vor Ort noch mehr aus ihrem Praktikum machen", erläutert Mitterlehner.

