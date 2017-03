Media-Analyse 2016: „Heute“ mit 13,3 % Marktanteil

Wien (OTS) - 980.000 Österreicherinnen und Österreicher lesen laut brandaktueller Media-Analyse täglich die Tageszeitung „Heute“. Damit ist „Heute“ mit fast 1 Million Leserinnen und Lesern täglich weiterhin die meistgelesene Gratiszeitung in Österreich.

Fast jeder zweite Wiener Zeitungsleser liest „Heute“

Für Wien werden 1.049.000 Zeitungsleserinnen und -leser ausgewiesen, davon lesen 494.000 die Tageszeitung „Heute“. Also fast jeder zweite Wiener Zeitungsleser liest „Heute“. Der Abstand zum Zweitplatzierten, der „Kronen Zeitung“, beträgt 91.000 LeserInnen und zum Drittplatzierten, dem Tageszeitungsmedium „Österreich“, gar 231.000 LeserInnen! Damit wird die Marktführerschaft von „Heute“ in Wien eindrucksvoll zementiert.

Starke Leistung in Niederösterreich und Oberösterreich

In Niederösterreich wird die 20-%-Schallmauer durchbrochen. Hier weist die Media-Analyse für das Jahr 2016 20,5 % Reichweite aus, das entspricht 288.000 LeserInnen täglich, das sind mehr als jemals davor. Detto in Oberösterreich. Hier beträgt die Reichweite nun 12,4 %, das sind 152.000 LeserInnen täglich.

„Wir möchten uns bei all unseren Leserinnen und Lesern bedanken. Täglich fast 1 Million Leserinnen und Leser beweisen die Beliebtheit von ,Heute’. In Wien liest sogar fast jeder zweite Zeitungsleser ,Heute’“, so Geschäftsführer Wolfgang Jansky über den Erfolg – und weiter: „Es freut uns, nach den tollen Erfolgen im Online-Bereich für das Dachangebot von Heute.at – 88 % Steigerung der Zugriffe in den letzten zwölf Monaten – auch beweisen zu können, was eine starke Print-Marke in diesen Zeiten zu leisten fähig ist. Print lebt.“

Quelle: Media-Analyse 2016, LpA National ab 14 Jahren, Sample, National 15.613, Wien 2.451, NÖ 2.403, OÖ 2.385; Veränderungen zum Vorjahr innerhalb der Schwankungsbreite.

Details finden Sie auf www.media-analyse.at/Signifikanz

Rückfragen & Kontakt:

Herbert SEIPT, akad. M&S(WU)

Geschäftsleitung Marketing & Vertrieb

AHVV Verlags GmbH



Heiligenstädter Lände 29/TOP 6

1190 Wien

T: +43 (0) 50 950 12666 F: +43 (0) 50 950 12121

h.seipt @ heute.at

www.heute.at