Noch 120 Tage: Countdown zur Beach-Volleyball WM 2017 in Wien

Sommer, Sport & Spitzen-Party: Beim Kick-off in der Spanischen Hofreitschule begeistert Gastgeber Wien schon jetzt die Welt

Wien (OTS) - Wenn sich vom 28. Juli bis 6. August die besten Beach Volleyball Teams auf der Donauinsel treffen, um ihre Weltmeister zu küren, steht Wien wieder im Fokus der Weltöffentlichkeit. Das Kick-Off in der Spanischen Hofreitschule lieferte einen ersten Vorgeschmack: Neben großartigem Sport und coolem Lifestyle erwartet die Besucher aus aller Welt das einzigartige Flair der Donaumetropole. 120 Tage noch!

"Die Vorfreude ist unglaublich groß", sagt Hannes Jagerhofer, dem es mit seinem Team gelang, sich einen sehnlichen Wunsch zu erfüllen. Die FIVB Beach Volleyball Weltmeisterschaften in Wien stellen einen weiteren Meilenstein dar, in der Erfolgsstory des verhältnismäßig jungen, aber so beliebten Trendsports. "Die WM hierher zu bringen, ist ein lang gehegter Traum", so Jagerhofer. "Ich bin überzeugt, dass Wien neue Maßstäbe setzen wird, in jeder Hinsicht!"

Zwt.: FIVB-Präsident Graça rechnet mit "bester WM ever".

"Nach den Olympischen Spielen in Rio sind die Weltmeisterschaften 2017 das nächste Schlüssel-Event für Beach-Volleyball", erklärt Dr. Ary Graça F°, der eigens angereiste Präsident des Volleyball-Weltverbands FIVB. "Wir wollen jetzt auf dem weiter steigenden globalen Level und der enormen Popularität von Beach Volleyball aufbauen", so der Brasilianer, der in Wien also die besten Voraussetzungen "für die bislang besten Weltmeisterschaften der Geschichte" sieht. "Die FIVB und die gesamte Volleyball-Familie freuen sich unheimlich auf diesen Sommer!"

Zwt.: Sportstadtrat Mailath: "Neues Kapitel in der Geschichte Wiens!"

Die Lipizzaner jedenfalls übten sich in der für sie typischen Gelassenheit, als die Beach Volleyballer für das Kick-Off-Event vorübergehend ihre Spanische Hofreitschule in Beschlag nahmen. Das ließ bereits das wunderbare Spannungsfeld spüren, die diese bevorstehende Beach-Weltmeisterschaften zu etwas ganz Besonderem macht. "Sie bietet uns die einzigartige Möglichkeit, ein neues Kapitel im Narrativ über Wien aufzuschlagen", sagt Sportstadtrat Andreas Mailath-Pokorny.

"Weltweit kennt und schätzt man die Bilder, die viel über die an Kultur reiche Vergangenheit der Stadt berichten. Wien ist aber auch lebendige Metropole, ein aktives Sportzentrum, das Bewohner wie Gäste mit modernem Großstadtflair und einzigartiger Naturumgebung begeistert. Diese Geschichte wollen wir erzählen. Denn sie ist kein Sommermärchen, sondern gelebter Alltag", so Mailath-Pokorny weiter.

Zwt.: Finanzstadträtin Brauner: "Jung, zukunftsorientiert, innovativ!"

Auch Renate Brauner, Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft und Internationales, "freut es sehr, dass es uns mit vereinten Kräften gelungen ist, die Beach Volleyball WM 2017 nach Wien zu holen". "Besonders wichtig ist mir, auch Wiens junge und zukunftsorientierte Seite zu zeigen und die Stadt als innovative Wirtschaftsmetropole zu präsentieren." Mit der EURO 2008, dem Eurovision Song Contest 2015, Kongressen mit bis zu 30.000 TeilnehmerInnen und nicht zuletzt beim alljährlichen Donauinselfest habe man "mehrfach bewiesen, dass die Stadt Großveranstaltungen mit viel Engagement und Professionalität stemmen kann".

Zwt.: A1-Chefin Schramböck: "Eine Veranstaltung der Superlative!"

Natürlich fordert eine junge, dynamische Sportart wie Beach Volleyball auch, was Hightech betrifft, Top-Leistung. „Wir freuen uns sehr, dass wir als langjähriger Partner auch heuer bei der Beach Volleyball-WM in Wien mit unserer Technik und unseren Services für die Fans auf der Donauinsel dabei sind", berichtet Dr. Margarete Schramböck, CEO von A1. "Mit Datenleitungen am Veranstaltungsgelände, der Anbindung von Reporterkabinen, Mediencenter und Organisationsbüros an das A1 Glasfasernetz sowie der Übertragung der TV-Signale sorgt A1 für perfekte Technik im Hintergrund. Für uns ist diese Veranstaltung der Superlative der passende Rahmen für unsere Marke!"

Zwt.: Verbandspräsident Kleinmann: "Perfekte Symbiose."

Peter Kleinmann,Präsident des rot-weiß-roten Volleyballverbands, erhofft sich zum einen sportliche Sternstunden, ist aber auch von der weltweiten Strahlkraft der WM überzeugt: „Die besten Beach Volleyball-Spieler und –Spielerinnen in der lebenswertesten Stadt der Welt – wenn das nicht die perfekte Symbiose ist!" Atemberaubende Leistungen sowie das unvergleichliche Lebensgefühl am Beach werden verknüpft mit den Einzigartigkeiten, den Sehenswürdigkeiten und dem Kulturbewusstseins Wiens.

Foto-link: https://www.wien.gv.at/gallery2/rk/run.php?g2_itemId=48927

Rückfragen & Kontakt:

Alfred Strauch

Mediensprecher

Stadtrat Kultur, Wissenschaft & Sport

Tel.: +43 1 4000 81169

alfred.strauch @ wien.gv.at



Bettina Herk

Presse OK FIVB Beach-Volleyball-WM 2017

presse @ acts.at,

press @ beachmajors.com