Errichtung von MILESTONE Budapest geht in die Zielgerade

Premium Student Living für 418 Studentinnen und Studenten ab September 2017

Wien (OTS) - Mit der heutigen Gleichenfeier geht die Errichtung von MILESTONE Budapest in die finale Phase. Der erste Standort außerhalb Österreichs, direkt an der Semmelweis Universität, bietet ab dem Wintersemester 2017 Platz für 418 Studentinnen und Studenten.

MILESTONE ist Student Housing im Premium-Segment. Das ALL-IN Konzept bietet funktionale Apartments mit Designermöbeln, Küche, Bad und Internet sowie großzügige Communityflächen wie Fitness- und Partyraum, washing lounge und Study Rooms. Eine perfekte Kombination aus studentischer Atmosphäre und den ersten eigenen vier Wänden.

Connect – explore – come home. Jetzt auch in Budapest.

Schon in wenigen Monaten – am 01. September 2017 – werden die ersten Bewohner einziehen. Reservierungen der Premium Apartments sind bereits möglich, und die ersten Studenten haben sich ihr Quartier bereits gesichert.

MILESTONE Budapest wird direkt neben der Semmelweis Universität eröffnen. Die medizinische Fakultät ist einer der größten Universitätsstandorte der Stadt, und weist einen sehr hohen Anteil internationaler Studenten auf, die damit in den Genuss eines für den ungarischen Markt völlig neuen Wohnkonzepts kommen. Durch die zentrale Lage und direkte Anbindung an das U-Bahn-Netz sind auch alle weiteren Universitäts- und Hochschulstandorte wie etwa die Eötvös Loránd Universität oder die Universität für Technologie und Wirtschaft in wenigen Minuten zu erreichen.

Student Housing ist ein internationaler Trend.

Immer mehr Studenten verbringen große Teile ihrer Studienzeit im Ausland. Gleichzeitig wird der Wohnraum in europäischen Großstädten knapper, so dass studentische Wohnangebote immer stärker nachgefragt werden. MILESTONE greift diesen Trend auf und expandiert europaweit in attraktiven Universitätsstädten. Mit Ende dieses Jahres wird MILESTONE an fünf Standorten in Wien, Budapest, Graz und Leoben Premium Student Living für insgesamt mehr als 1.700 Studentinnen und Studenten bieten. 2018 wird mit Portugal ein weiterer internationaler Markt erschlossen: MILESTONE eröffnet circa 300 Apartments am Campus der Nova School of Business and Economics in Lissabon.

Neben den aktuellen Projekten in Ungarn, Österreich und Portugal richtet sich der Fokus der weiteren Expansion vor allem auf Deutschland, die Niederlande, Tschechien und weitere österreichische Hochschulstandorte wie etwa Salzburg, Graz und Innsbruck.

MILESTONE ist Teil der value one group. Mit insgesamt 100 Mitarbeitern und einem derzeitigen Projektvolumen von mehr als 500 Mio. EUR ist die value one Holding AG mit ihren Unternehmen in den strategischen Geschäftsfeldern Immobilienentwicklung, studentisches Wohnen sowie Facility Management & Consulting international aktiv. Das Projekt MILESTONE Budapest wird gemeinsam mit der ungarischen Forestay Group realisiert.

