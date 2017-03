Kreativwirtschaft begrüßt Initiative für Ein-Personen-Unternehmen

EPU sind Keimzelle für kreative Impulse und unternehmerisches Engagement

Wien (OTS) - „Zur rechten Zeit, eine Initiative für Ein-Personen-Unternehmen“, begrüßt der Vorsitzende von Kreativwirtschaft Austria, Gerin Trautenberger, die heutige Präsentation des "EPU in Österreich - Monitoringbericht 2016/17" durch Staatsekretär Harald Mahrer und der WKÖ-Expertin Elisabeth Zehetner. „Viele Unternehmerinnen und Unternehmer in der Kreativwirtschaft sind Ein-Personen-Unternehmen, die allein oder in Kooperation für ihre Kunden - meist Unternehmen aus traditionellen Branchen - Antrieb und Motor für die Innovation sind. Sie konzentrieren die Kraft der individuellen Kreativität und wirken praktisch immer als Katalysator, Wegweiser, Dienstleister oder Impulsgeber für ihre Kunden. Das zeichnet die EPU in der Kreativwirtschaft aus. Sie bringen den Kreativwirtschaftseffekt in die ganze Wirtschaft und alle profitieren von Ein-Personen-Unternehmen“, so Trautenberger.

Trautenberger betont die Bedeutung von Ein-Personen-Unternehmen in der Kreativwirtschaft: „Die im unternehmerischen Alltag geforderte Vielseitigkeit und Kompetenz stellt EPU immer wieder vor Herausforderungen, die sich allein oder im Leistungsverbund mit Partnern bewältigen. In ihrer Vielfalt und mit ihren flexiblen Kompetenzen sind die Kreativ-EPU so etwas wie „das Schweizermesser“, die neue Chancen rasch erkennen, verfolgen und entwickeln. Mit dem heute präsentierten Monitoringbericht ist diese Unternehmensgruppe in Größe und Qualität erfasst.“ Trautenberger abschließend: „In der Kreativwirtschaftspolitik spielen Ein-Personen-Unternehmen eine große Rolle. Entsprechend sind auch die Maßnahmen, mit denen Kreativwirtschaft Austria und das Wirtschaftsministerium diese Kreativen unterstützen. (PWK277/us)

Rückfragen & Kontakt:

Rudolf Lichtmannegger

Tel: 0590 900 441

E-Mail: Rudolf.Lichtmannegger @ wko.at

Web: https://www.kreativwirtschaft.at/kreativwirtschaftsservice/