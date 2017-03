„Klingendes Österreich: Tauernzauber“ am 1. April in ORF 2

Sepp Forcher unterwegs „Von Unterzeiring zum Großen Bösenstrein“ in den Niederen Tauern der Steiermark

Wien (OTS) - Sepp Forcher besucht in der 188. Folge „Klingendes Österreich“ am Samstag, dem 1. April 2017, um 20.15 Uhr in ORF 2 die Niederen Tauern der Steiermark und entdeckt dabei wahre „Zauberwelten“. Die Sendung blickt auf ursteirische Gebirgslandschaften, wie die Wölzer-, Rottenmanner- und Triebener Tauern, zeigt kulturelle Besonderheiten und bringt die Ruhe und Schönheit der Landschaft mit ihren Wiesen, Seen, Almen und Wäldern zwischen Oberzeiring und Hohentauern zur Geltung: Sepp Forcher besucht das Schloss Hanfelden, das mehr als 100 Jahre alte Neuper‘sche E-Werk und die Kirche St. Oswald, das evangelische Toleranzbethaus bei St. Johann, die Landschaft des Triebentals, die Stollen des Magnesitbergbaus, das Pfahlbaudorf am Keltenberg, die Scheibelseen und den Großen Bösenstein.

Für die musikalische Begleitung dieser „Klingendes Österreich“-Wanderung sorgen: Fensterguckermusi, Laßnitzer Viergesang, 4 Buam, Murtaler Streich, Fuchsthaller Saitnmusi, KaSiMo, Wetterlochblas und Familienmusik Huber.

