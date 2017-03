52 Millionen Euro für AK-Mitglieder

224.000 Beratungen, 52 Millionen Euro für die Mitglieder erreicht: Diese stolze Bilanz zieht die steirische Arbeiterkammer über ein arbeitsreiches Jahr 2016.

Graz (OTS) - „Der Löwenanteil der Beratungen entfällt auf die AK-Kernkompetenzen Arbeits- und Sozialrecht inklusive Insolvenzen sowie Konsumentenschutz“, erläutert AK-Direktor Dr. Wolfgang Bartosch.

Allein in arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen erstritt die AK vor Gericht und auf außergerichtlichem Weg 13 Millionen Euro, um 10 Prozent mehr als im Jahr davor. Drei Viertel der Interventionen betreffen laufende Löhne und Gehälter. Bartosch: „Klassiker sind nicht vollständig ausbezahlte Löhne und Gehälter bei Kündigung durch den Dienstgeber oder einvernehmlichen Lösungen“.



„Sprung“ bei Insolvenzen

Einen gewaltigen Sprung – nämlich um 29 % auf 37,7 Millionen Euro – machte die Summe der Entgeltansprüche, die für Beschäftigte durchgesetzt wurden, die von Unternehmensinsolvenzen betroffen waren. Hauptverantwortlich dafür waren mehrere Großinsolvenzen mit hohen Abfertigungsansprüchen.



Steigender Beratungsbedarf im Konsumentenschutz

Im Konsumentenschutz registrierten die AK-ExpertInnen steigenden Beratungsbedarf u.a. im Reiserecht, zu Internetbetrug oder bei Energie und Gesundheitsleistungen. Der Vertretungserfolg belief sich auf 1,3 Millionen Euro.



„AK kämpft für Fairness“

AK-Präsident Josef Pesserl sieht die AK-Rechtsschutztätigkeit als Kampf für Fairness in der Arbeitswelt – nicht nur die ArbeitnehmerInnen, sondern auch für die seriösen Unternehmen: „Der Großteil der Unternehmen hält sich an die Spielregeln. Diejenigen, die ihre MitarbeiterInnen um ihren wohlverdienten Lohn bringen, sind eine unfaire Konkurrenz“. Die Rechtsschutzstatistik belege die hohe Treffsicherheit der AK-ExpertInnen: „Nur in 7,8 % der gerichtsanhängigen Arbeitsrechtsfälle sind die von der AK vertretenen ArbeitnehmerInnen leer ausgegangen“.



