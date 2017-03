Neues Förderprogramm: ZUSAMMEN:ÖSTERREICH unterstützt Zuwander/innen und Flüchtlinge auf dem Weg in die berufliche Selbstständigkeit

„ZUSAMMEN:ÖSTERREICH Gründer/innen“ fördert angehende Unternehmer/innen mit Flucht- oder Migrationshintergrund – Bewerbungen sind noch bis 13. April 2017 möglich

Wien (OTS) - Die Initiative ZUSAMMEN:ÖSTERREICH des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) startet eine neue Aktion: „ZUSAMMEN:ÖSTERREICH Gründer/innen“ ist ein Förderprogramm für Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund, die sich in Österreich mit einer innovativen Geschäftsidee selbstständig machen und so eine berufliche Existenz aufbauen wollen. Noch bis 13. April können sie sich mit ihrer Geschäftsidee bewerben – die zehn besten Einreichungen starten in das Förderprogramm von „ZUSAMMEN:ÖSTERREICH Gründer/innen“.

Begleitung auf Weg in Selbstständigkeit

Das Mentoringprogramm „ZUSAMMEN:ÖSTERREICH Gründer/innen“ unterstützt Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund über zwei Jahre. Im Rahmen dieses Programms finden gemeinsam mit erfahrenen Unternehmer/innen modulare Trainings und zielgerichtete Coachings statt. Außerdem können die Jungunternehmer/innen so wertvolle Kontakte knüpfen und sich ein Netzwerk in ihrem unternehmerischen Bereich aufbauen.

Mitinitiatorin des neuen Förderprogramms ist die Unternehmerin und langjährige ZUSAMMEN:ÖSTERREICH Integrationsbotschafterin Aleksandra Izdebska: „Für mich war die Gründung meines eigenen Unternehmens einer der Meilensteine meines Lebens. Eine eigene Idee umzusetzen und damit unternehmerisch tätig zu sein erfordert Mut und Durchhaltevermögen und ist etwas ungemein Bereicherndes. Genau das möchten wir bei ‚ZUSAMMEN:ÖSTERREICH Gründer/innen‘ vermitteln.“

Vorhandenes Potenzial nutzen

Integrationsminister Sebastian Kurz: „Unternehmertum ist ein wichtiger Motor für das Wirtschaftswachstum Österreichs – daher ist es uns ein besonderes Anliegen, angehende Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Umsetzung ihrer Geschäftsideen zu fördern. Die neue Aktion ‚ZUSAMMEN:ÖSTERREICH Gründer/innen‘ soll einen entscheidenden Beitrag leisten, wertvolle mitgebrachte Qualifikationen und Fähigkeiten von Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund für den österreichischen Arbeitsmarkt nutzbar zu machen.“

Details zu ZUSAMMEN:ÖSTERREICH Gründer/innen

„ZUSAMMEN:ÖSTERREICH Gründer/innen“ ist ein Förderprogramm für angehende Unternehmer/innen mit Flucht- oder Migrationshintergrund. Bewerben können sich Personen ab 18 Jahren, einzeln oder in Gruppen, die in Österreich noch kein Unternehmen gegründet haben. Gemeinsam mit Initiatorin Aleksandra Izdebska und ausgewählten Partner/innen wie Boston Consulting Group (BCG), der Jungen Industrie oder Jungen Wirtschaft bietet der ÖIF den Teilnehmer/innen über zwei Jahre hinweg Coachings und Workshops, ermöglicht die Teilnahme an Veranstaltungen und Gesprächen mit Unternehmer/innen, unterstützt sie beim Aufbau von Netzwerken und begleitet sie durch ein Mentoringsystem auf dem Weg zur Umsetzung ihrer Geschäftsidee.

Weitere Informationen zu „ZUSAMMEN:ÖSTERREICH Gründer/innen“ und zu den Modalitäten der Einreichung finden Sie hier: www.zusammen-oesterreich.at/gruenderinnen

