ORF SPORT + mit Live-Übertragungen vom Fußball-Erste-Liga-Spiel SV Horn – Wacker Innsbruck und von der Judo World Tour

Am 31. März im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 31. März 2017, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Judo World Tour (Grand Slam Tiflis 2017) um 15.00 Uhr und vom Fußball-Erste-Liga-Spiel SV Horn – FC Wacker Innsbruck um 20.15 Uhr, das Yoga-Magazin um 19.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.30 Uhr.

Der dritte Grand Slam der Judo World Tour 2017 wird von 31. März. bis 2. April in Tiflis, der Hauptstadt Georgiens, ausgetragen. Kommentator ist Peter Brunner.

Das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ widmet sich in dieser Ausgabe der Lehrerfortbildung. „Schule bewegt“, moderiert von Karoline Zobernig, ist zu Gast in einer Schule, in der Lehrer und Schüler gemeinsam ein YouTube-Projekt präsentieren und zeigen, wie Turnunterricht in dieser Schule stattfindet. Weiter Themen sind „Lehre und Spitzensport“ sowie der Futsal-Cup.

In der 14-täglichen Magazinsendung „Schule bewegt“ von ORF SPORT + wird der Schul- und Nachwuchssport in all seinen Facetten abgebildet. Als verantwortliche Redakteurin fungiert Gabriela Jahn. Sportliche Leistungen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen – vom Kindergarten bis zur Universität, in Schule und im Sportverein – werden präsentiert. Ebenso Projekte, die dazu beitragen, Sport aktiv auszuüben. Dem Schul- und Nachwuchssport soll damit eine breite Plattform gegeben werden, um seinen Stellenwert in der Öffentlichkeit zu erhöhen und durch das Abbilden des Sportalltags auch Vorbildwirkung für andere Schulen und Vereine zu erzeugen.

Die Sendung kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

In der 26. Runde der Fußball-Ersten-Liga hat Horn den FC Wacker Innsbruck zu Gast. Nur zwei Punkte trennen die beiden Teams in der Tabelle. Horn kann mit einem Heimsieg an den Innsbruckern vorbeiziehen. Beide Mannschaften brauchen aber dringend Punkte. Obwohl die Tiroler auf Platz vier der Tabelle liegen, beträgt der Abstand zu den Abstiegsplätzen nur vier Punkte. Kommentator ist Klaus Fischer.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://TVthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178

(Stand vom 30. März, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at