MA 2016: KURIER behauptet mit 559.000 LeserInnen österreichweite Top 3-Position unter den Kauf-Tageszeitungen

Wien (OTS) - 559.000 ÖsterreicherInnen lesen täglich den KURIER – das entspricht einer nationalen Reichweite von 7,6 Prozent. Diese Leserzahlen weist die heute erschienene Media-Analyse (MA) 2016 aus und bestätigt damit: Auch 2016 behauptet sich der KURIER als Österreichs drittgrößte Kauf-Tageszeitung – mit großem Abstand zum unmittelbaren Mitbewerb im Qualitätssegment: „Der Standard“ wird von 389.000 und „Die Presse“ von 296.000 ÖsterreicherInnen gelesen.

464.000 OstösterreicherInnen lesen den KURIER täglich

Traditionell reichweitenstark bleibt der KURIER weiterhin in seinem Stammgebiet Ostösterreich: 464.000 WienerInnen, NiederösterreicherInnen und BurgenländerInnen – und somit 14,5 Prozent – sind tägliche KURIER-LeserInnen. Sonntags wird der KURIER im Stammgebiet sogar von 563.000 Personen gelesen. Allein in Wien beträgt die Sonntags-Reichweite 18,1 Prozent, in Niederösterreich sind es 16,3 Prozent und im Burgenland 22,6 Prozent.

Der KURIER AM SONNTAG wird von knapp 700.000 ÖsterreicherInnen gelesen

Besonders viele LeserInnen – nämlich 699.000 oder 9,5 Prozent der ÖsterreicherInnen – greifen sonntags zum KURIER, um sich zu informieren, zu entspannen und sich inspirieren zu lassen. Überdurchschnittlich viele von ihnen gehören zu den Premium-Zielgruppen bei Verdienst und Bildung: So erreicht der KURIER sonntags in der Kaufkraftstufe 1 17,6 Prozent, in der Sozialschicht A 15,0 Prozent und unter den UniabsolventInnen 14,3 Prozent aller ÖsterreicherInnen über 14 Jahren.

FREIZEIT mit 7,2 Prozent stabiler Reichweite

526.000 LeserInnen und 7,2 Prozent Reichweite bestätigen die große Beliebtheit der FREIZEIT. Bei Frauen erzielt das KURIER-Magazin sogar starke 8,0 Prozent Reichweite. Wie der KURIER selbst, punktet auch die FREIZEIT insbesondere mit hohen Leserzahlen in den Top-Zielgruppen der Kaufkräftigen und der Markenbewussten.

Thomas Kralinger, Geschäftsführer KURIER Medienhaus und Mediaprint: „Fast 560.000 tägliche KURIER-LeserInnen, annähernd zehn Prozent Reichweite am Sonntag und mehr als eine halbe Million FREIZEIT-LeserInnen stehen für die vitale Markenstärke und den Qualitätsanspruch des KURIER-Portfolios. Dass sich der KURIER am besonders umkämpften Wiener Tageszeitungsmarkt mit einer soliden Reichweite von 14,6 Prozent hervorragend behaupten kann und dass er in der wichtigen Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen auch national an Leser gewinnen konnte, belegen klar die solide Performance des KURIER und den Erfolg des im Herbst 2015 gestarteten ‚ KURIER UM 4.00‘.“

Quelle: MA 2016, Basis: Gesamtbevölkerung Tageszeitungen, Schwankungsbreite (SB) +/- 0,2 % bis +/- 0,8 %; SB KURIER: Wien +/- 1,4 %, Niederösterreich +/- 1,4 %, Burgenland +/- 2,4 %; Sonntag national +/- 0,5 %; Details zur Schwankungsbreite finden Sie auf www.media-analyse.at/Signifikanz.

