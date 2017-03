MA 2016: 2,245 Millionen Leser machen die „Krone“ erneut zur größten Tageszeitung

Wien (OTS) - 2,245 Millionen Leser und 30,5 Prozent nationale Reichweite weist die heute veröffentlichte Media-Analyse (MA) der Kronen Zeitung aus und bestätigt damit erneut: Die „Krone“ ist Österreichs unangefochtene Tageszeitungs-Marktführerin. Am Sonntag wird die Kronen Zeitung sogar von 2,8 Millionen Österreichern gelesen – das entspricht einer Reichweite von 38,1 Prozent. Kein anderes österreichisches Printmedium erzielt sonntags auch nur eine annähernd so hohe Reichweite.

Gerhard Riedler, Geschäftsführer Mediaprint und Krone Multimedia: „Drei von zehn Österreichern lesen täglich die „Krone“, am Sonntag sind es sogar vier. Das ist nach wie vor ein Spitzenwert, der am herausfordernden Printmedienmarkt national und international seinesgleichen sucht. Doch nicht nur mit der Printausgabe sind wir die Nummer 1, auch digital sind wir klar auf Erfolgskurs: Mit den meisten Visits aller Newsportale (Einzelangebote) auf krone.at, der Poleposition in den Social Media Charts und den meistverkauften ePaper.“

In Print punktet die „Krone“ auch 2016 mit doppelter Reichweiten-Power. Denn sie ist nicht nur national die meistgelesene Tageszeitung, sondern überzeugt auch in den einzelnen Bundesländern mit starken Leserzahlen: In Niederösterreich (32,4 Prozent Reichweite), Wien (26,2 Prozent) und im Burgenland (44,3 Prozent) ist die Kronen Zeitung die größte Kauf-Tageszeitung.

~

Kronen Zeitung Reichweite in % Leser

Österreich 30,5 2.245.000

Wien 26,2 403.000

Niederösterreich 32,4 455.000

Burgenland 44,3 111.000

Oberösterreich 30,8 376.000

Salzburg 35,0 161.000

Tirol (Nord) 26,2 153.000

Steiermark 34,0 360.000

Kärnten (mit Osttirol) 40,3 210.000

Vorarlberg 5,1 16.000

~

Quelle: MA 2016, Basis: Gesamtbevölkerung Tageszeitungen; Schwankungsbreite Kronen Zeitung national +/- 0,7 %; Wien +/- 1,7 %, NÖ +/- 1,9 %, Burgenland +/- 3,0 %, OÖ +/- 1,9 %, Salzburg +/- 2,5 %, Tirol Nord +/- 2,5 %, Steiermark +/- 2,0 %, Kärnten (mit Osttirol) +/- 2,5 %, Vorarlberg +/- 1,3 %; Sonntag national +/- 0,8 %; Details zur SB finden Sie auf www.media-anaylse.at/Signifikanz; ÖAK JS 2016, ÖWA Basic Februar 2017, Trending Topics Februar 2017

Rückfragen & Kontakt:

Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag Ges.m.b.H. & Co. KG

Frau Dr. Gertraud Lankes

Tel.: 05 1727 23925

gertraud.lankes @ mediaprint.at