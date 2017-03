AVISO-PK: Stöger und Brauner stellen Arbeitsmarktinitiativen für Wien vor

Pressegespräch 31. März; 10:00 Uhr – Wien Work, Ella-Lingens-Straße 2, 1220 Wien

Die Bundesregierung und die Stadt Wien haben sich das Ziel gesetzt,

neue Arbeitsplätze zu schaffen und damit sicherzustellen, dass alle

Menschen eine Chance am Arbeitsmarkt haben. Mit der Aktion 20.000

und dem jetzt beschlossenen Investitionspaket für Gemeinden werden

gleich zwei ambitionierte Arbeitsmarktinitiativen vorbereitet, die

schon in den kommenden Monaten starten werden. Im Rahmen eines

gemeinsamen Bezirkstages informieren Sozialminister Alois Stöger und

Stadträtin Renate Brauner in einem gemeinsamen Pressegespräch über

die geplante Umsetzung der Förderprogramme in Wien.



Datum: 31.3.2017, um 10:00 Uhr



Ort:

Wien Work

Ella-Lingens-Straße 2, 1220 Wien



