Optiker Lehrlinge designen Brille für Kollektion von Alpen-Punk Hannah

Vom Lehrlingswettbewerb auf die große Bühne: Hannah präsentiert im Herbst 2017 Gewinner und Siegerbrille bei großem Life Konzert

Absam/Hall (OTS) - „Lehrberufe sind eine hervorragende Möglichkeit für junge innovative Menschen ihre berufliche Karriere zu starten. Sie wissen genau, was meinen Fans gefällt. Ich freue mich schon sehr auf die ersten Entwürfe“, erklärte Hannah anlässlich ihres Besuches in der Tiroler Fachberufsschule für Fotografie, Optik und Hörakustik. Hannah stellte sich für den Brillen Designwettbewerb 2017 der Optiker als Testimonial zur Verfügung. Im Rahmen von 4 Workshops zeichnen und designen Schüler und Schülerinnen von 12 Klassen nun die neue Brille für Hannahs Kollektion. Eine einmalige Gelegenheit für junge Menschen bereits während ihrer Ausbildung ein Produkt für eine große Zahl an Endkunden zu erschaffen. Der Sieger bzw. die Siegerin des Wettbewerbes darf sich zusätzlich über eine Prämie von 1.000 € freuen. „Im Herbst 2017 holt Hannah den Gewinner oder die Gewinnerin des Brillen Designwettbewerbes auf die große Showbühne. Die Siegerbrille wird dann als offizieller Bestandteil von Hannahs neuer Kollektion vorgestellt“, erläutert Richard Madersbacher, Organisator und Initiator des Wettbewerbes.

Hannah – Österreichs aktuell erfolgreichste Musikkünstlerin

Mit dem Alpen-Punk schuf Hannah in den letzten Jahren eine neue und einzigartige Musikrichtung. Der österreichische Superstar ist bei den Amadeus Awards 2017 in den beiden Kategorien "Künstlerin des Jahres" und "Schlager" nominiert.

Rückfragen & Kontakt:

Richard Madersbacher

Telefon: 0650-8262470

Email: info @ madersbacher.at

www.madersbacher.at