Stöger, Brauner, Nevrivy am 31.März auf Bezirkstour in der Donaustadt

Besuch von top Unternehmen und Arbeitsmarkteinrichtungen

Wien (OTS) - In der Wiener Donaustadt arbeiten rund 80.000 Menschen. Der 22.Bezirk ist ein zentraler Standtort von führenden und internationalen Unternehmen. Die Donaustadt beherbergt aber auch wichtige Arbeitsmarkteinrichtungen, die vor allem WienerInnen, die es am Arbeitsmarkt nicht so leicht haben, echte Zukunftsperspektiven bieten. Am Freitag besuchen Bundesminister Alois Stöger und Wirtschaftsstadträtin Renate Brauner gemeinsam mit Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy Unternehmen und Arbeitsmarktprojekte im 22.Bezirk. Die VertreterInnen der Medien sind dazu eingeladen.

Bitte merken Sie vor:

„Bezirkstour Donaustadt- Besuch von Unternehmen und Arbeitsmarkteinrichtungen“ mit

- Bundesminister Alois Stöger

- Wiens Wirtschaftsstadträtin Renate Brauner und

- Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy

Zeit: Freitag 31.März 2017

Besuchsdestinationen und Programmablauf:

- Opel Wien GmbH.: 8.30-9.30 Uhr (1220,Groß-Enzersdorfer Str. 59-63) - Wien Work-integrative Betriebe und AusbildungsgmbH: 9.40-10.30 Uhr (1220, Ella-Lingens-Straße 2)

- Jugendwerkstatt des bfi: 10.50-11.45 Uhr (1220, Puchgasse 1)

- Eurest Ges.m.b.H, UNIDO Betriebsrestaurant: 12-12.45 Uhr (1220, Wagramerstraße 5)

WICHTIG: Um Akkreditierung wird bis heute Donnerstag, 17 Uhr gebeten!(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Berger

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK)

Pressesprecher des Sozialministers

Tel.: 01/71100-86 2247;

E-Mail:andreas.berger@sozialministerium.at, www.sozialministerium.at



Heike Hromatka-Reithofer

Mediensprecherin Wirtschaftsstadträtin Renate Brauner

Tel.: 01/4000-81219

E-Mail: heike.hromatka-reithofer @ wien.gv.at



Gabriele Philipp

Mediensprecherin des Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff)

Tel.: 01/217 48-318

E-Mail: gabriele.philipp @ waff.at