100 Punkte für sicheres Fahren

Porsche Bank gewinnt mit SMART DRIVER den KURS AWARD 2017

Wien (OTS) - Der Seminar- und Konferenzanbieter IIR suchte im Rahmen des Jahreskongresses für die Bankenlandschaft am 29. März 2017 in Wien das innovativste Finanzdienstleister-Projekt – und hat es gefunden: Den SMART DRIVER der Porsche Bank. Mittels dieser App wird die Fahrsicherheit der User gemessen und anschließend mit Punkten bewertet.

App trägt maßgeblich zur Fahrsicherheit bei

Mit dem Auto sicher ans Ziel kommen ist das Wichtigste für jeden Autofahrer. Pro Jahr kommt es laut Statistik Austria zu etwa 38.000 Unfällen mit Personenschaden. Ob das Selbstbild vom Fahrstil mit der Realität übereinstimmt, zeigt die SMART DRIVER App der Porsche Bank. Die App misst über das GPS-Signal des Smartphones die Beschleunigung, das Brems- und Kurvenverhalten sowie die Geschwindigkeit während der Fahrt. Anhand dieser Parameter wird das Fahrverhalten mit einem Punktesystem bewertet. 100 Punkte gilt es zu erreichen. Bei 33.500 Fahrten hat die User der Ehrgeiz gepackt – sie erreichten im Schnitt 92 Punkte. Ein sicherer Fahrstil wird mit kleinen Preisen wie Restaurant-, Hotel- oder OMV-Gutscheinen belohnt.

Der KURS AWARD 2017

Eine Expertenjury bestehend aus Dr. Gerald Resch (Bankenverband), Dr. Julia Pitters (Pitters TRENDEXPERT e.U.) und Jarka Kirschner (IIR GmbH) hat aus zahlreichen Einreichungen renommierter Unternehmen und innovativer Start-ups die besten drei Projekte ausgewählt. Der Gewinner wurde mittels eines Online-Votings bestimmt. Am 29. März 2017 wurde im feierlichen Rahmen des Bankenkongresses KURS der Preis an die Vertreter der Porsche Bank übergeben. Mag. Simone Gela, Leitung Marketing und Digital Business der Porsche Bank, meinte abschließend: „Es zeigt sich: Flexible Mobilitätslösungen und Fahrsicherheit sind in jedem Fall gewinnbringend für alle. Wir freuen uns!“

