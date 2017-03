Grüne Wien: Radrettung startet in die neue Saison

Wien (OTS) - Die "Radrettung", das kostenlose Fahrradservice der Grünen Wien, startet in die neue Saison. In Zusammenarbeit mit bewährten Wiener Radwerkstätten touren die Grünen ab dem kommenden Wochenende durch die Stadt. Bei der Radrettung überprüfen kompetente FahrradmechanikerInnen Fahrräder kostenlos. Sie überprüfen Schaltung und Bremsen, kontrollieren Verschleißteile, machen ein Service und kleinere Reparaturen. Bei größeren Schäden wird an eine gute Radwerkstatt verwiesen. In den letzten 12 Jahren wurden mit der Radrettung 25.000 Räder serviciert und wieder fit gemacht.



Interessierte können einfach mit dem Rad vorbeikommen, idealerweise ganz zu Beginn des Termins. Die Nachfrage ist hoch - Voranmeldungen sind nicht möglich. Alle Infos sowie alle Termine gibt‘s online unter wien.gruene.at/radrettung.



